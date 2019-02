‘We moeten eerlijk zijn: Ajax was tegen ons natuurlijk niet in topvorm’

Heracles Almelo neemt het zaterdagavond in eigen huis op tegen Fortuna Sittard. Het is de eerste wedstrijd voor de Almeloërs na de knappe 1-0 overwinning op Ajax van afgelopen weekend. Trainer Frank Wormuth hoopt dat zijn ploeg opnieuw sterk voor de dag kan komen. “We hebben het tegen Ajax fantastisch gedaan. Maar we moeten eerlijk zijn: Ajax was tegen ons natuurlijk niet in topvorm”, keek de coach nog kort terug op het duel van vorige week zaterdag.

Wormuth geeft toe dat Ajax niet in topvorm was, maar prijst zijn ploeg. “We hebben het fantastisch gedaan. Qua rennen, vechten en voetballen is de prestatie van vorige week de meetlat”, geeft hij aan. “Het goede spel van Ajax tegen Real Madrid is het bewijs van wat de geest en de mentaliteit kan bereiken in het voetbal. Het werken als team was top, dat zullen we tegen Fortuna Sittard opnieuw moeten brengen.”

De Duitse oefenmeester heeft genoten van het spel van zijn ploeg tegen de Amsterdammers, maar blikt nu vooral vooruit. “De wedstrijd tegen Fortuna wordt een heel andere dan die tegen Ajax”, laat hij weten op de clubsite van Heracles. “Zij spelen zonder druk en hebben als nieuwkomer maar drie punten minder dan wij. Ze voelen zich goed en boeken goede resultaten, dat is knap”, zegt Wormuth lovend. “Al hebben wij na vorige week veel zelfvertrouwen.”

Heracles moet het tegen de Limburgers doen zonder Maximilian Rossmann en Joey Konings. Eerstgenoemde ontbreekt vanwege een schorsing. Konings, vorige week nog spelend tegen Ajax, is geveld met een rugblessure. Tim van de Berg is er ook niet bij; hij wordt vrijdag geopereerd aan zijn meniscus en is minstens zes weken uitgeschakeld. Aanvoerder Tim Breukers is nog een twijfelgeval. Hij heeft last van zijn bovenbeen.