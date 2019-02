Overmars tipt: ‘Daarom moeten ze proberen hem tot een terugkeer te verleiden’

Als het aan Marc Overmars ligt, maakt Arsenal werk van een terugkeer van Alexis Sánchez. De Chileen maakte een jaar geleden de overstap naar Manchester United, maar komt daar niet helemaal uit de verf. Volgens de Ajax-directeur zou de deur bij Arsenal altijd open moeten staan.

Overmars, die zelf tussen 1997 en 2000 uitkwam voor the Gunners is van mening dat Sánchez van topniveau is voor Arsenal. "Hij is een type speler dat de club verder helpt, dat heeft hij in zijn tijd in Londen laten zien", zegt Overmars tegenover ADN Deportes. "Ik vraag me of het wel zo verstandig was van hem om te vertrekken, of voor de club om hem te laten gaan."

De voormalig buitenspeler zegt altijd met veel plezier naar Sánchez te kijken. "Ik heb veel respect voor hem, hij heeft het geweldig gedaan bij Arsenal", vindt hij. "De club heeft geprobeerd een vervanger voor hem te halen, maar dat is niet gelukt. Daarom zouden ze moeten proberen hem tot een terugkeer te verleiden", tipt Overmars zijn oude club.

De voetbalbestuurder blikt ook nog terug op zijn eigen tijd in Londen. "Het waren fantastische jaren in Engeland", herinnert Overmars zich. "Toen ik kwam, was Arsène Wenger net een jaar ervoor aangesteld en ook Dennis Bergkamp maakte een enorme indruk. Engels voetbal brengt je verder, ik denk dat we ons in de geschiedenisboeken van Arsenal hebben gespeeld."