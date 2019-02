PSG toont interesse in Kylian Mbappé: ‘Een ontmoeting is dan onvermijdelijk’

Paris Saint-Germain hoopt een tweede Kylian Mbappé te kunnen strikken. Het gaat om een elfjarig talent, dat behalve zijn volledige naam nog meer overeenkomsten blijkt te hebben met de huidige spits van het eerste elftal. Nu speelt de piepjonge Kylian nog voor het lokale Roissy-en-Brie, maar PSG wil hem volgens Le Parisien toevoegen aan de eigen jeugdopleiding.

De elfjarige Kylian is net als zijn negen jaar oudere naamgenoot van Kameroense komaf, heeft een uitstekende dribbel en blijkt veel talent te hebben. Volgens vader Eric is er sprake van een bizar toeval. "Mensen vragen regelmatig of ik mijn zoon heb vernoemd naar de sterspeler, maar ze schelen maar acht jaar, dus Mbappé was toen nog niet bekend", zegt hij tegen de krant. De jongeling, die speelt voor dezelfde club als waarvoor Paul Pogba in zijn jonge jaren uitkwam, hoopt vanzelfsprekend zijn naamgenoot achterna te gaan. "Als PSG-fan zou ik graag zo'n carrière hebben, dat lijkt me natuurlijk geweldig."

Kylian heeft geen last van de onvermijdelijke vergelijkingen. "Ik ben er wel aan gewend geraakt, vind het juist wel leuk", zegt de jongste Mbappé. Zijn vader sluit niet uit dat ook zijn zoon het ver gaat schoppen. "Al zal ik hem niet koste wat kost dwingen profvoetballer te worden, die keuze ligt bij hem". PSG toonde al voorzichtig belangstelling. “En als het zover komt, dan is een ontmoeting tussen de twee onvermijdelijk", weet de vader, zelf werkzaam als bewaker. "Daar kijken we zeker naar uit. Ik denk dat ze zeker wel een en ander tegen elkaar te zeggen hebben."