eDivisie: Dani Hagebeuk zet met Ajax zet grote stap richting groepswinst

Het PlayStation-seizoen van deze editie van de eDivisie is ten einde en het Xbox-seizoen is inmiddels in volle vaart. Tegen alle verwachtingen in ging jongeling Dani Visser er met de titel vandoor. In het nieuwe seizoen wordt er op Xbox One gespeeld en start iedereen weer op nul. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Gaat er dit keer weer een nieuweling verrassen of gaat één van de gevestigde namen uit de eDivisie zich eindelijk laten zien? Club FIFA volgt de competitie voor Voetbalzone op de voet.

Speelronde 2

Vanaf de eerste speelronde zien we direct dat er een aantal ploegen zijn die het lastig hebben. Zo wisten PSV en Feyenoord niet te winnen in hun openingsduel. Ajax kende wel een vliegende start en vernederde De Graafschap, de club die op de PlayStation onder leiding van Dani Visser nog als winnaar uit de bus kwam. In de heenduels van de tweede speelronde wisten PSV en Feyenoord zich enigszins te herstellen. Gaan na Ajax de overige traditionele topclubs nu hun eerste drie punten binnenhalen?

Wedstrijd van de week: sc Heerenveen - FC Utrecht

In het heenduel kwam sc Heerenveen niet verder dan een gelijkspel doordat het zichzelf niet wist te belonen. De kansen waren er wel voor Floris Jorna, de esporter van de Friezen, maar hij vergat keer op keer zichzelf te belonen. Wanneer hij wel een voorsprong had, werd die binnen ‘no-time’ weggegeven.

In het tweede bedrijf krijgt zowel Jorna als Danny Hazebroek van FC Utrecht een nieuwe kans om zich te bewijzen. Net als in het eerste duel schiet sc Heerenveen uit de startblokken, wat veel kansen oplevert. Al snel slaan de Friezen toe met de openingstreffer. Direct daarna volgt Danny met de gelijkmaker. Als Floris daarop weer de 2-1 maakt, herhaalt precies hetzelfde tafereel zich. Weer is het Danny die gelijkmaakt. Maar dan trekt Hazebroek het touw naar zich toe. Via een prima combinatie scoort hij de 2-3. Jorna laat zich echter niet uit het veld slaan en ook hij maakt in het knotsgekke duel opnieuw de gelijkmaker. Net als de Fries komt hij daarop wederom op voorsprong en maakt hij alweer de zevende treffer van het tweede duel: 3-4.

Het lijkt volledig over te zijn voor sc Heerenveen. Het is de negentigste minuut als Floris er nog één aanval uitgooit en dat resulteert wonder boven wonder nog in de gelijkmaker. De aftrap is voor Danny en beide heren lijken tevreden met een punt als Utrecht nog een keer de bal naar voren speelt. De extra tijd is al voorbij maar Utrecht kan nog een keer schieten. En ja hoor, van grote afstand is het voor de negende keer dit duel raak: 4-5, de punten gaan mee naar de Domstad.

Poule A

In het heenduel won Dani Hagebeuk van Ajax al met 2-0 van Nick Cooiman van VVV-Venlo. Er zit daardoor weinig druk op de ketel voor het tweede duel, waardoor beide heren vrijuit kunnen spelen. Al snel wordt duidelijk dat het kwaliteitsverschil simpelweg te groot is. Dani wordt daardoor in staat gesteld om uit te halen tegen de Venlonaren en doet dat met een ruime 1-4 overwinning. De Amsterdammers werken flink aan het doelsaldo en verstevigen hun eerste plek.

Julian van den Berg van De Graafschap heeft het in het tweede duel zwaar tegen een verdedigend ingestelde Bryan Hessing. De esporter van Heracles ergert zich op zijn beurt kapot aan het op balbezit spelende De Graafschap. Een grote blunder van de keeper van Julian gooit echter roet in het eten voor de Superboeren. In een wedstrijd waarin Hessing nauwelijks de aanval zoekt weet hij dus toch te scoren, waardoor hij er uiteindelijk met de winst vandoor kan.

Voor Paskie Rokus staat er een belangrijk duel op het programma met het FC Emmen van Luuk Jans. Als hij over twee duels weet te winnen zet hij een goede stap richting de knock-outs. In het eerste duel verloren de Arnhemmers van de ploeg uit Drenthe maar dat wordt nu volledig weggepoetst door Paskie, die terug in bloedvorm is. Met een simpele overwinning gaan de volledige drie punten mee met Vitesse.

Poule B

In Poule B neemt Ali Riza Aygün het op tegen ADO Den Haag op jacht naar de eerste punten. Het eerste duel werd ondanks een groot aantal kansen slechts met 1-0 gewonnen. Gelukkig voor de Eindhovenaren kan ADO Den Haag zich in het tweede duel niet opladen om iets terug te doen. De kansen die PSV krijgt maken ze nu wel af waardoor de totale stand op 0-3 eindigt.

In het laatste duel neemt Tony Kok van PEC Zwolle het op tegen het AZ van Melvin Boere. Op PlayStation maakte Boere nog regelmatig indruk door zijn originele tactiek met opkomende backs. In het eerste duel werd Boere echter volledig van de mat getikt door de Zwollenaren. Toch laat AZ zich niet zomaar uit het veld slaan. Vol bluf speelt Melvin alles of niets en dat levert gelukkig voor de Alkmaarders eindelijk resultaat op. Ze presteren zelfs zo goed dat ze met 1-3 winnen en over twee duels één punt in de wacht slepen.

Poule C

In de laatste poule speelt het Feyenoord van Jaey Daalhuisen tegen cultheld Menno Bouhuijzen van NAC Breda. In het eerste duel werd de pot al grotendeel beslist. Dat blijkt als Menno de Rotterdammers in het tweede bedrijf op een gelijkspel kan houden. Jaey lijkt op halve kracht te spelen en neemt alsnog de drie punten mee naar huis.

Na het lastige duel met Feyenoord neemt Nick den Hamer van FC Groningen het op tegen een andere eDivisie-veteraan: Levy Frederique van Excelsior. In het eerste duel liet den Hamer al niets heel van de Kralingers waardoor hij het net als Jaey op halve kracht uit kan spelen. Ook dit duel eindigt in 1-1.

Hoewel Renzo Oemrawsingh van Fortuna slechts sporadisch zijn kunnen laat zien in de eDivisie won hij afgelopen week wel van Viri Sital, al was het maar met 1-0. In het tweede duel maakt hij echter gehakt van de ploeg uit Tilburg. Willem II wordt met liefst 5-1 gekleineerd door de ploeg uit Limburg en we weten direct weer waarom Renzo zo hoog aangeschreven staat.

Analyse

Wat opvalt in de tweede speelronde is dat er vaker gescoord is dan in de eerste speelronde. Dit komt voornamelijk doordat de spelers weinig schoten op doel nodig hebben om tot scoren te komen. Bijna ieder schot dat daadwerkelijk op doel gaat resulteert in een goal. Dezelfde trend zagen we overigens vorig seizoen op PlayStation 4. Ook toen kenden de spelers een langzame start en scoorden ze iedere speelronde vaker.

Play like a Pro

In deze aflevering van Play like a Pro schuift Tony Kok van PEC Zwolle aan bij Justus en demonstreert hij de Akka van buiten naar binnen en van binnen naar buiten.