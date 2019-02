‘Tom Beugelsdijk krijgt voor bijna elke overtreding direct een gele kaart'

In de rubriek 'Durf te vragen' van Feiten op Tafel duiken presentator Justus Dingemanse en Opta-analist Joris in de statistieken om antwoord te geven op de vraag van een kijker. Deze keer onderzoeken ze hoe uitzonderlijk de reeks gele kaarten is die ADO Den Haag-verdediger Tom Beugelsdijk dit seizoen pakte.

