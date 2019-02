PSV heeft grootse plannen na investering van tien miljoen euro: ‘Het PSV-dna’

De miljoeneninvesteringen van PSV in de eigen jeugdopleiding lijken steeds vaker hun vruchten af te werpen. Hoofdtrainer Mark van Bommel laat de eigen jeugd in het hoogste keurkorps doorstromen en langzamerhand worden de Eindhovenaren niet meer per se als ‘een koopclub’ beschouwd. PSV gaat de jeugdopleiding daarbij nog verder professionaliseren, om nog meer jeugdspelers naar het eerste te kunnen laten doorstromen.

Het trainingscomplex draagt vanaf komend seizoen de naam PSV Campus De Herdgang. De naamswijziging gaat gepaard met de opening van het nieuwe jeugdcomplex, in de zomer. Het gebied dat uit de accommodaties van de prof- en jeugdsectie van PSV bestaat, krijgt de komende periode meerdere nieuwe faciliteiten aangemeten, met een kostenpost van tien miljoen euro. Zo laat de club een soort mini-ziekenhuis, een kliniek waar blessurepreventie en prestatieverbetering centraal komen te staan, bouwen.

“Het hoofdgebouw dat ze nu aan het bouwen zijn, wordt echt gigantisch groot en is van alle gemakken voorzien. Alles wat nodig is om het beste uit jezelf te halen, verzamelen we daar”, zegt hoofd jeugdopleiding Ernest Faber vrijdag in De Telegraaf. De oud-voetballer looft de aanwezige kennis en kunde in de regio. “Dit is het economische middelpunt van Nederland. We willen heel graag samenwerken met al dat talent hier in de regio. Wat we samen leren, delen we ook weer.”

Het doel van PSV was om de A-selectie in 2020 voor vijftig procent uit eigen jeugd te laten bestaan. “Dat blijft staan, inderdaad. Ik vind ook dat we ambitieus moeten zijn. Topsport is grenzen verleggen. Vijftig procent is een hoog percentage, maar daar moeten we vol voor gaan”, stelt Faber, die erkent dat PSV inderdaad ‘lang het imago van koopclub heeft gehad’. “Natuurlijk zijn er soms gerichte aankopen nodig om de selectie te versterken, maar er wordt ook flink geïnvesteerd in de jeugd. Met resultaat.”

Faber ziet hoe ‘Brabantse gemoedelijkheid ook Brabantse brutaliteit geworden is’. “We willen het juiste gedrag zien van jongens, het PSV-dna. Een absolute winnaar zijn en bereidheid tonen. Dát is waar PSV voor staat. De nadruk ligt natuurlijk op de ontwikkeling op het veld, want daar moet het uiteindelijk gebeuren. Die jongens hebben zo veel passie voor het voetbal en talent. Dan is er hier ongelooflijk veel ruimte om jezelf te ontwikkelen.”