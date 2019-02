Arjen Robben uit frustraties: ‘Het levert allemaal niets op, het is lastig’

Arjen Robben slaagt er maar niet in volledig fit te worden. De aanvaller van Bayern München speelde eind november zijn laatste wedstrijd en geeft vrijdag in gesprek met BILD aan dat hij ‘van alles probeert’. “Maar het levert allemaal niets op. Ik leek tweemaal heel dichtbij en trainde weer met de ploeg. Maar toen kreeg ik toch weer last.”

Robben, 35 jaar, speelde op 27 november voor het laatst voor Bayern München. Hij scoorde tweemaal in het gewonnen duel met Benfica (5-1) in de Champions League. Robben klaagde eerst over een dijbeenblessure, maar later leek een zenuw in een heup klachten te veroorzaken. “Het probleem is dat we nog steeds niet precies weten wat er aan de hand is. Het is echt lastig”, verzucht Robben in de Duitse krant.

Robben moet zodoende de belangrijkste weken van het seizoen voorlopig vanaf de zijlijn bekijken. De achterstand van Bayern op koploper Borussia Dortmund in de Bundesliga is tot vijf punten geslonken, in de achtste finales van de Champions League is Liverpool de tegenstander en FC Heidenheim is de opponent in de kwartfinales van de DFB Pokal.

Het eerste duel met Liverpool van volgende week gaat Robben waarschijnlijk niet halen, maar hij hoopt de return met de Premier League-club, op 13 maart, wel te kunnen spelen. “Ik heb allerlei plannen in mijn hoofd. Dat is het probleem ook niet. Maar alles moet wel een beetje meewerken.” Robben is bezig aan zijn laatste maanden in Beieren. Waar de voormalig Oranje-international zijn loopbaan vervolgt, en of zijn carrière een vervolg krijgt, is nog onduidelijk.