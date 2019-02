Alom begeerd toptalent blijft voorlopig meetrainen bij A-selectie PSV

Mohammed Ihattaren blijft de komende tijd meetrainen met de hoofdmacht van PSV, zo schrijft het Eindhovens Dagblad vrijdag. De veelbelovende middenvelder, die deze week zijn zeventiende verjaardag vierde, wordt volgens de regionale krant vermoedelijk aan het einde van dit seizoen, of anders volgend seizoen, definitief overgeheveld naar het eerste elftal.

Ihattaren groeide afgelopen maand met zestien jaar, elf maanden en veertien dagen uit tot de op drie na jongste debutant voor PSV. De middenvelder mocht een minuut meedoen in het thuisduel met FC Groningen (2-1) en daar kwamen sindsdien nog eens 25 minuten bij tegen het bezoekende Fortuna Sittard (5-0) en 18 minuten in het uitduel met FC Utrecht (2-2).

Ihattaren wordt door vrijwel de complete Europese top op de voet gevolgd, zo verzekert de regionale krant. Met name Barcelona zou de verrichtingen van de tiener met meer dan gemiddelde interesse volgen. Vorig jaar tekende de middenvelder zijn eerste profcontract voor drie jaar bij PSV, dat tot de achttiende verjaardag van het talent hooguit een verbeterd contract van weer drie seizoenen mag voorschotelen.

Het verhaal van Ihattaren, een Utrechtse straatvoetballer met Marokkaanse roots, lijkt op dat van spelers als Ibrahim Afellay en Ismaïl Aissati. Op zijn achtste, toen hij in de jeugd van SV Houten speelde, werd hij gescout door PSV. “Hij is de baas over de bal en heeft een goed schot”, vertelde oud-trainer Aad de Mos, die vaak op De Herdgang te vinden is, enkele dagen geleden aan de NOS. “Een balvirtuoos, een meester in de kleine ruimte met een hakbal of een steekpass. En hij heeft een mooie lengte. Hij heeft uitzonderlijke kwaliteiten. Ihattaren is verder dan Afellay op die leeftijd. Geraffineerder, mooier om te zien, sierlijker. Hij streelt de bal en ziet oplossingen die dodelijk zijn voor verdedigers.”