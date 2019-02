‘Is hij de opvolger van Erik ten Hag als Ajax dit seizoen geen prijs wint?’

Valentijn Driessen vindt het vreemd dat de naam van Alfred Schreuder in Nederland op niemands lijstje voorkomt, maar dat de assistent-trainer van Ajax ondertussen in beeld blijft bij RB Leipzig. Ajax sloeg een bod van de Bundesliga-club van ongeveer een miljoen euro op de rechterhand van Erik ten Hag af. Julian Nagelsmann, de toekomstige trainer van die Rote Bullen, kent Schreuder nog uit hun gezamenlijke periode bij TSG Hoffenheim.

Driessen wijst erop dat Schreuder afkomstig is uit de Feyenoord-jeugd, in twee periodes als prof bij de club speelde, een goede naam als trainer heeft en intern vaak als de baas van het trainingsveld wordt gezien. Toch wordt zijn naam niet met de Rotterdamse club in verband gebracht. “Is Schreuder de beoogde opvolger van Erik ten Hag als de tukker dit seizoen geen prijs wint?”, vraagt de chef voetbal van De Telegraaf zich vrijdag openlijk in zijn column af.

“Iedere club die ’nee’ zegt tegen een afkoopsom van een miljoen euro van RB Leipzig voor een assistent-trainer, denkt dat zo iemand meer kan dan tweede viool spelen. Schreuder kwam trouwens op voorspraak van directeur Marc Overmars en niet op verzoek van Ten Hag als assistent naar Ajax.” De journalist wijst erop dat Schreuder ‘de voetbalvisie van Ajax omarmt’, voorstander is van doorstroming van eigen jeugd, goed met jeugdspelers overweg kan en de juiste snaar bij de spelersgroep in het algemeen raakt.

“Komt bij dat Schreuder het anderhalf jaar goed deed op eigen benen bij FC Twente. Al wist hij niet te ontkomen aan het totale verval van de club en diende hij voortijdig te vertrekken.” Schreuder wordt ook genoemd als toekomstige hoofdtrainer van Red Bull Salzburg, indien Marco Rose komende zomer vertrekt. “Zijn naam circuleert dus al in de Red Bull-trainerscarrousel. Zo beschouwd is het vreemd dat Schreuder bij de Red Bull-stal als trainersbelofte geldt en hij in Nederland op niemands lijstje voorkomt.”