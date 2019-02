Transferwaardes van ‘jonkies’ van Ajax schieten omhoog: ‘Hij is zó sterk'

De wedstrijden tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League zijn voor ‘de jonkies’ van Ajax van onschatbare waarde, zo klinkt het vanuit sportmarketingbureau Wasserman. Zaakwaarnemer Rob Jansen erkent het financiële aspect van deze topduels, ‘de transferwaardes krijgen een enorme impuls’, maar kijkt vooral naar het sportieve. “Van acteren op het hoogste podium ter wereld word je een betere voetballer.”

“Dat Ajax tegen de grote sterren mag spelen en nog een goede kans had om te winnen ook, is hoopgevend voor het Nederlandse voetbal”, vertelt een van de belangrijkste zaakwaarnemers van Nederland vrijdag in De Telegraaf. “We hebben een uitstekende opleiding. En dan bedoel ik in de brede zin van het woord de Eredivisie, niet alleen Ajax.” Sören Lerby van Essel Sport denkt dat de scouts van de Europese clubs woensdagavond bevestigd hebben gekregen wat ze al wisten. “Want ze kennen de jonge talenten van Ajax natuurlijk al door en door."

“Vroeger op het WK zagen veel mensen voor de eerste keer Pelé of Johan Cruijff, tegenwoordig hebben clubs twaalf scouts in dienst en worden de hele dag beelden van de grootste talenten bekeken”, vertelt de Deense oud-voetballer op zijn beurt in het dagblad. Een aantal marktwaardes schoot woensdagavond omhoog. “Van Matthijs de Ligt wisten we het al, maar tegen Real liet hij weer zien een klassespeler te zijn. Hij is negentien jaar en al zó sterk. En Donny van de Beek deed het heel goed, vind ik. En Nicolás Tagliafico is een heerlijk vechtertje.”

Jansen weet als geen ander hoe hoog aangeschreven De Ligt staat. “Matthijs heeft alle karaktereigenschappen om een heel grote speler te worden. Vergeet niet dat hij al ruim twee jaar op dit niveau speelt. Hij is zó sterk dat het haast niet anders kan dan dat hij het gaat maken.” Ajax heeft als voordeel dat zelfopgeleide voetballers vaak meer opleveren dan die van PSV en Feyenoord. “Dat is de Ajax-bonus”, stelt Lerby, die aangeeft dat de opleiding wereldwijd hoog aangeschreven staat en dat spelers van Ajax over ‘een Amsterdamse mentaliteit’ beschikken. “Die arrogantie heeft natuurlijk twee kanten. Maar in de sport komt hij goed van pas.”