Ronald Koeman laat tweetal van Club Brugge scouten: ‘Ik zie het wel’

Stefano Denswil en Ruud Vormer hadden donderdagavond een belangrijk aandeel in de Europa League-zege van Club Brugge op FC Salzburg (2-1). Na voorbereidend werk van de middenvelder kopte de verdediger de 1-1 tegen de touwen. Dat gebeurde allemaal onder toeziend oog van Erwin van de Looi. De bondscoach van Jong Oranje was door bondscoach Ronald Koeman naar Brugge gestuurd om de ontmoeting gade te slaan.

Denswil kreeg na afloop de vraag of hij zich daarmee bezighield, maar dat was naar eigen zeggen niet het geval. “Ik heb het vooraf wel gelezen, maar daar laat ik mijn spel niet door beïnvloeden”, benadrukte de verdediger in gesprek met FOX Sports. “Ik zou niet weten wat hij heeft opgeschreven, ik zie het wel. Ik ben blij dat ik het team heb kunnen helpen en dat we met een goed gevoel van het veld stapten.”

Vormer heeft vier A-interlands achter zijn naam staan, maar kwam de laatste maanden niet meer in de plannen van Koeman voor. De dertigjarige middenvelder is blij dat zowel hij als Denswil in beeld is, met oog op de naderende interlands. “Het is mooi dat we gevolgd worden, ook voor Stefano”, zei Vormer. “Je moet het altijd laten zien, want ze houden je altijd in de gaten. Ik ben er nog niet heel erg mee bezig. Ik moet het hier laten zien, meer kan ik niet doen.”

Club Brugge heeft in competitieverband een achterstand van elf punten op koploper Racing Genk. De marge wordt aan het einde van het reguliere seizoen, voordat de play-offs van start gaan, gehalveerd. Qua speelminuten in competitieverband moet Vormer alleen Hans Vanaken voor zich dulden. Denswil komt op dat gebied op een zesde plaats.