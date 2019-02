Giroud laat geplaagde Sarri weer genieten; Napoli slaat toe in Zürich

Chelsea lijkt zich te kunnen opmaken voor de achtste finales van het toernooi om de Europa League. Door een overwinning bij Malmö FF zou de return op Stamford Bridge geen problemen op moeten leveren. Het enigszins magere succes in Zweden komt gelegen voor de volop bekritiseerde Maurizio Sarri. Napoli en Valencia stapten tegelijkertijd eveneens als winnaar van het veld en lijken de returns als een formaliteit af te kunnen doen.

Malmö FF - Chelsea 1-2

Voor Chelsea was de ontmoeting in Zweden de eerste wedstrijd sinds de ontluisterende 6-0 nederlaag tegen Manchester City. Bij de ploeg van Sarri begonnen Eden Hazard, N’Golo Kanté en Gonzalo Higuain op de reservebank. Het spelbeeld was al snel duidelijk, in de eerste twintig minuten hadden de bezoekers liefst 83 procent balbezit. Hoewel grote kansen aanvankelijk uitbleven, wist Ross Barkley na een half uur spelen de score te openen. Hij schatte een voorzet vanaf rechts van Pedro op waarde en schoot van dichtbij binnen: 0-1. Malmö bleef ook na het belangrijke uitdoelpunt met veel man verdedigen, om bij balverlies van Chelsea proberen er massaal uit te komen. Die tactiek leidde in de eerste helft niet tot grote kansen voor de Zweden, al speelden de Engelsen een matte wedstrijd.

Na de pauze ging Malmö op zoek naar de gelijkmaker, maar viel het doelpunt aan de andere kant. Olivier Giroud wist na een uur spelen met een schitterend hakje de voorsprong van Chelsea uit te breiden. Hij deed dit na uitstekend voorwerk van Barkley en Willian. Het betekende voor de Fransman zijn vijfde doelpunt van het toernooi en een harde klap voor Malmö, dat even de kluts kwijt was. Barkley was dichtbij zijn tweede van de avond, maar zag zijn schot worden gekeerd. Ook Pedro wist het net niet te vinden; zijn poging werd net op tijd van richting veranderd. Ondanks de comfortabele voorsprong kwamen Hazard en Kanté als invallers binnen de lijnen. Dat had niet het gewenste resultaat, want na balverlies op het middenveld van David Luiz, wist Anders Christiansen de 1-2 binnen te schieten. Dit deed hij op aangeven van Markus Rosenberg. Dichterbij kwam Malmö echter niet meer.

FC Zürich - Napoli 1-3

De bezoekers werden al vroeg in de wedstrijd in het zadel geholpen door Yanick Brecher. De doelman van Zürich verspeelde in de elfde minuut op kinderlijke wijze de bal aan Arek Milik, waarna de voormalig Ajax-spits Lorenzo Insigne een niet te missen kans gaf. Tien minuten later werd de voorsprong verdubbeld door José Maria Callejón. De Spanjaard werkte van dichtbij een voorzet van Kevin Malcuit binnen. Stephan Odey en Benjamin Kololli probeerden namens de Zwitsers wat terug te doen na defensieve fouten van de Italianen, maar wisten deze niet te bestraffen. Piotr Zielinski en Milik lieten na de voorsprong nog voor rust uit te bouwen naar drie.

In de tweede helft bleef Napoli de bovenliggende partij, maar liet het aanvankelijk na verder uit te lopen. Milik en Kalidou Koulibaly wisten niet te scoren, maar een klein kwartier voor tijd viel het derde Napolitaanse doelpunt alsnog. Na een prima voorzet van Callejón stuurde Zielinski twee tegenstanders het bos in, voordat hij de 0-3 binnenschoot. In een onrustige slotfase, waarin supporters het veld betraden, wist Zürich een keer te scoren. Na een eenvoudig gegeven strafschop na vermeend hands van Nikola Maksimovic, maakte Kololli het met een schitterend stiftje af. Zürich zette hierna nog een paar keer flink aan, maar wist niet meer dichterbij te komen.

Celtic - Valencia 0-2

De thuisploeg begon in eigen huis sterk en wist doelman Norberto Neto enkele keren van afstand op de proef te stellen. Toch waren het de Spanjaarden die de regie overnamen en dat resulteerde kort voor rust tot de openingstreffer van Denis Cheryshev. De Rus wist een perfect uitgevoerde counter af te ronden op aangeven van Rubén Sobrino. In de tweede helft vond het duo elkaar opnieuw. Toen mocht Sobrino afronden na een vlijmscherpe voorzet van Cheryshev. Celtic probeerde met man en macht de aansluitingstreffer te maken, maar moest ondertussen uitkijken voor de tegenaanvallen van Valencia. Gescoord werd er niet meer, waardoor Valencia goede papieren heeft om de volgende ronde te bereiken.