Keizer en Dost verliezen ook in Europa; Eintracht geeft zege in Charkov weg

Sporting Portugal kampt met tegenslag. Het team van Marcel Keizer leed in het eerste duel met Villarreal in het kader van de zestiende finales van de Europa League een nederlaag en dat was alweer de derde verliespartij in elf dagen tijd, na eerder van Benfica in competitie- en bekerverband te hebben verloren. Shakhtar Donetsk en Eintracht Frankfurt hielden elkaar tegelijkertijd in een vermakelijk duel in Charkov in evenwicht.

Sporting Portugal - Villarreal 0-1

Het duel in Lissabon kon voor het bezoek uit Oost-Spanje niet beter beginnen, met een doelpunt van Alfonso Pedraza in de derde minuut waar een sublieme rush van Samu Chukwueze aan vooraf ging. Daarna hielden de ploegen van Keizer en Javier Calleja elkaar in evenwicht. Sporting was niet beter maar ook niet slechter, maar in balbezit ontbrak het aan durf en geloof richting het doel van Andrés Fernandes.

Na de onderbreking liet Villarreal zich meer gelden en maakte het team van Calleja duidelijk niet met de uitslag te willen speculeren. Toch slaagde Sporting erin om enkele keren gevaarlijk te worden en was het aan Fernandes te danken dat Dost in de 68e minuut niet voor de 1-1 zorgde. Een schot van Dost van dichtbij met een stuit was een prooi voor de keeper, die niet veel later ook nog eens door de paal werd gered. Na de tweede geel voor Marcos Acuña, in minuut 77, was het gedaan met het Portugese verzet.

Shakhtar Donetsk - Eintracht Frankfurt 2-2

Alle hoogtepunten in de eerste helft vonden in de eerste elf minuten plaats. In de zevende minuut kopte Martin Hinteregger uit een vrije trap van Sebastian Rode al de 0-1 achter Andrey Pyatov, die ogenschijnlijk meer had kunnen doen. Twee minuten later nivelleerde Marlos al de tussenstand vanaf elf meter, na een charge van Evan N'Dicka op Junior Moraes. De vreugde van Shakhtar was van korte duur: een minuut later ontving Taras Stepanenko al zijn tweede gele kaart en daarmee schreef hij geschiedenis in het toernooi. Ondanks de vroege man-meer-situatie, had Eintracht moeite om kansen te creëeren en bleef het 1-1 tot aan de rust.

Vijf minuten na de onderbreking nam Eintracht opnieuw de leiding. Luka Jovic bracht de bal met veel effect richting de tweede paal, waar Filip Kostic met een volley voor de 1-2 zorgde. Shakhtar liet zich echter niet onbetuigd, zocht de aanval op en kwam in de 67e minuut op gelijke hoogte. Na een heerlijke combinatie met Junior Moraes schoot Taison het leer achter Kevin Trapp: 2-2. In het heerlijke restant van het duel werd vervolgens niet meer gescoord. Jetro Willems viel in de rust in voor Rode en Jonathan de Guzman viel acht minuten voor tijd in, als vervanger van Gelson Fernandes.