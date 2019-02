Clausule van honderd miljoen euro lonkt voor tiener van Barcelona

Barcelona ziet toekomst in Jorge Cuenca. De regerend landskampioen van Spanje maakt donderdagavond via de officiële kanalen bekend dat de centrale verdediger van negentien jaar een nieuw contract tot medio 2021 heeft ondertekend. In de nieuwe contractuele overeenkomst is een optie voor nog eens twee seizoenen opgenomen.

Barcelona heeft hoge verwachtingen van Cuenca, die in de zomer van 2017 van Alcorcón overkwam. Hij had in 2016/17, op zeventienjarige leeftijd, al zijn debuut in het eerste elftal van de tweedeklasser gemaakt. Na zijn overgang naar Catalonië groeide hij meteen uit tot basiskracht van Barcelona B, dat afgelopen seizoen echter naar het derde niveau afdaalde.

Ernesto Valverde is zeer gecharmeerd van de kwaliteiten van Cuenca en laat de verdediger regelmatig meetrainen. In het bekerduel met Cultural Leonesa (0-1), op 31 oktober 2018, mocht de verdediger zelfs zijn debuut maken en stond hij een uur op het veld. Cuenca heeft een nieuwe transferclausule van dertig miljoen euro. Als hij formeel naar de A-selectie wordt overgeheveld, wordt deze clausule automatisch naar honderd miljoen euro verhoogd.