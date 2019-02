‘De situatie met Mesut Özil begint zo langzamerhand gênant te worden’

Arsenal ging donderdagavond onderuit in de Europa League, door met 1-0 te verliezen bij BATE Borisov. Mesut Özil was er in Wit-Rusland niet bij en het was al de honderdste keer dat de Duitser ontbrak, sinds hij bij de club speelt. Te vaak, vindt Martin Keown.

Tegenover BT Sport zegt Keown meer te verwachten van de grootverdiener. “Een van de dingen die je als profvoetballer moet doen, is beschikbaar zijn voor de trainer en consistent zijn”, vindt de oud-verdediger, die zelf jarenlang de clubkleuren van Arsenal verdedigde. “Honderd wedstrijden missen is gewoonweg te veel.” In de tijd dat Özil bij Arsenal actief is, speelde de club 313 duels, waarvan hij dus bijna een derde miste.

Arsenal-trainer Unai Emery liet Özil in de ontmoeting met BATE wederom buiten de selectie. “Is hij ziek? Is hij geblesseerd?”, vraagt Keown zich over de absentie van de middenvelder af. “Hij blijkt niet in staat te zijn belangrijk te zijn voor zijn ploeg. De situatie begint zo langzamerhand gênant te worden, ook al omdat ze Aaron Ramsey missen”. Keown denkt dat het verlengen van het contract van de middenvelder vorig jaar een verkeerde keuze is gebleken. “Zijn salaris is zó hoog, dat het lastig wordt voor Arsenal om een club te vinden die daaraan zou willen voldoen.

Dat Özil zoveel wedstrijden mist, roept volgens Keown vragen op of er niet iets anders speelt met de middenvelder. “Hij moet zich afvragen waar hij zijn wedstrijden wil spelen. Zo vaak afwezig zijn is op zijn minst opmerkelijk. We weten niet echt of hij geblesseerd is, dat weet hij alleen zelf. Ik denk dat de trainer heeft gedacht: ik kan niet op je rekenen, ik laat je maar thuis. En groot gelijk heeft hij”, besluit de voormalig Engels international.