Blamage voor Arsenal; Internazionale heeft Mauro Icardi niet nodig

Arsenal heeft zichzelf in de problemen gebracht in de zestiende finales van de Europa League. Het team van Unai Emery ging met 1-0 onderuit bij BATE Borisov, door een doelpunt kort voor rust. Alexandre Lacazette kreeg kort voor tijd een directe rode kaart. Internazionale verschafte zich een betere uitgangspositie door te winnen bij Rapid Wien. Door een doelpunt van Lautaro Martinez, die de afwezige Mauro Icardi verving in de punt van de aanval, wonnen de Italianen met 0-1.

BATE Borisov - Arsenal 1-0

De bezoekers begonnen het duel in de wetenschap dat men dit seizoen nog geen enkele wedstrijd had verloren in de Europa League. Arsenal begon ook in Wit-Rusland sterk en kwam na twee minuten al bijna op voorsprong, toen de inzet van Henrikh Mkhitaryan van dichtbij werd gekeerd. Toch was het BATE dat de eerstvolgende grote kans kreeg: na een goede actie van uitblinker Maksim Skavysh raakte Nemanja Milic het aluminium. Een minuut voor rust ging het alsnog mis voor de Engelsen. Een perfect genomen vrije trap van Igor Stasevich belandde op het hoofd van Stanislav Dragun, die Petr Cech met een krachtige kopbal wist te verschalken. Zodoende ging Arsenal met een achterstand de rust in.

De Londenaren wisten wat hen te doen stond in de tweede helft en leken na tien minuten langszij te komen. Lacazette rondde een voorzet bij de eerste paal af, maar de Fransman deed dat in buitenspelpositie. Nadat Mkhitaryan tevergeefs om een strafschop vroeg, greep Emery twintig minuten voor tijd in door Pierre-Emerick Aubameyang in de ploeg te gooien, maar ook met de Gabonees kwam Arsenal moeilijk aan voetballen toe. De bal ging te traag rond en BATE hield probleemloos stand. In de 85e minuut bewees Lacazette zijn ploeg een slechte dienst, door een directe rode kaart te krijgen na het uitdelen van een elleboogstoot. De spits hield zijn frustraties niet in bedwang en mist de terugwedstrijd in Londen. Arsenal drong in de slotfase nog wel aan, maar wist geen serieuze kansen meer te creëren.

Rapid Wien - Internationale 0-1

Inter, met Stefan de Vrij in de basis maar zonder de grote afwezige Mauro Icardi, domineerde de eerste helft in Oostenrijk, al duurde het even voordat het overwicht zich uitbetaalde. De Italianen kregen zes minuten voor de rust een strafschop na een onhandige overtreding van Manuel Thurnwald op Martinez. De Argentijnse spits ging zelf achter de bal staan en schoot hard door het midden raak: 0-1. Het was pas het eerste tegendoelpunt dat Rapid dit seizoen in eigen huis moest toestaan in de Europa League. Niet veel later kreeg Martinez de kans de voorsprong te verdubbelen, maar hij stuitte tot tweemaal toe op de doelman. Rapid dacht nog voor de pauze langszij te komen, maar het doelpunt van Dejan Ljubicic werd afgekeurd, omdat ploeggenoot Veton Berisha buitenspel stond.

Martinez toonde zich een prima vervanger van Icardi. Ook na rust bleef hij op zoek naar zijn tweede doelpunt van de wedstrijd. Na een uur spelen kopte hij rakelings naast. Ook de thuisploeg liet zich in die fase van de wedstrijd niet onbetuigd. Christoph Knäsmuller stond pas net in het veld, toen hij een goede mogelijkheid onbenut liet. Aan de overzijde wist Radja Nainggolan de marge bijna op twee te zetten na een actie van de actieve Ivan Perisic, maar de Belg wist niet tussen de palen te schieten. Rapid deed er alles aan om de gelijkmaker te produceren, maar wist Samir Handanovic niet te passeren. Internazionale kan volgende week het karwei voor eigen publiek afmaken.