Gelijkspel voor Peter Bosz in Rusland; Quincy Promes wint in Rome

De eerste ontmoeting tussen FK Krasnodar en Bayer Leverkusen in de zestiende finales van de Europa League heeft donderdagavond geen winnaar opgeleverd. De ploegen bleven op Russische bodem op een doelpuntloos gelijkspel steken. Sevilla zette daarentegen bij Lazio een belangrijke stap om zich bij de laatste zestien te scharen. Dat gold ook voor Benfica, dat na een zege bij Galatasaray het karwei voor eigen publiek kan afmaken.

FK Krasnodar - Bayer Leverkusen 0-0

De eerste helft op Russische bodem werd gekenmerkt door een hoog tempo. Het team van Peter Bosz probeerde het spel te maken en had meer balbezit, maar de grootste kansen in de eerste helft waren voor de thuisploeg. Kristoffer Olsson miste een goede kans na voorbereidend werk van Wanderson, terwijl Ivan Ignatjev daarvoor oog in oog met Lukas Hradecky evenmin kon scoren. Het scorebord in het uitverkochte Krasnodar Stadium kwam zodoende in de eerste 45 minuten niet in beweging.

In de tweede helft hing een doelpunt van Bayer aanvankelijk in de lucht. Stanislav Kritsyuk keerde een inzet van Leon Bailey, een schot van Julian Brandt ging maar nipt naast en dat gold ook voor een poging van Karim Bellarabi. Bosz zag echter ook hoe zijn team goed wegkwam toen een rebound van Ignatjev maar net naast ging. Bosz bracht nog Lucas Alario binnen de lijnen, maar ook hij kon geen overwinning forceren. Een goal van de invaller werd afgekeurd omdat hij in de ogen van de scheidsrechter de bal opzettelijk met zijn hand had meegenomen.

Lazio - Sevilla 0-1

Het bezoek uit Spanje speelde een goede eerste helft in het Stadio Olimpico. Het team van Pablo Machin wilde domineren en deed dat ook in het merendeel van de eerste 45 minuten. Het enige schot op doel was ook meteen raak: op aangeven van Pablo Sarabia werkte Wissam Ben Yedder de bal tegen de touwen. Lazio had via Adam Marusic de 1-1 in het vizier, maar Simon Kjaer schoot zijn team in de doelmond te hulp.

Lazio had in de tweede helft zichtbaar moeite om de aanval op te zoeken, terwijl Sevilla juist de onzekerheid in de Italiaanse defensie probeerde om te zetten in een tweede doelpunt. De teams van Simone Inzaghi en Machin hielden elkaar echter in evenwicht en zodoende gaf de treffer van Ben Yedder de doorslag in Rome. Quincy Promes maakte een kwartier voor tijd zijn opwachting, als vervanger van Sergio Escudero.

Galatasaray - Benfica 1-2

Het team van Bruno Lage ging met een minimale voorsprong de rust in. Na een handsbal van Marçao, na een voorzet van Yuri Ribeiro vanaf links, ging de bal op de stip en schoot Eduardo Salvio vanaf elf meter de 0-1 binnen. Nog geen tien minuten na rust kwam Galatasaray op gelijke hoogte: Christian Luyindama kopte een voorzet van Yuri Nagatomo binnen. Benfica stapte echter als winnaar van het veld. Na een heerlijke steekpass van Rúben Dias dook Haris Seferovic op voor het doel van Galatasaray en verschalkte hij doelman Fernando Muslera met een inzet in de bovenhoek: 1-2.