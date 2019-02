Alleen ‘Pucela’ ontbreekt nog op lijst met slachtoffers van Luis Suárez

Barcelona heeft al drie officiële duels op rij niet gewonnen, voor de tweede keer dit seizoen. Het team van Ernesto Valverde liet punten liggen in de competitieduels met Valencia (2-2) en Athletic Club (0-0) en kwam tussendoor ook niet in de Copa del Rey tegen Real Madrid (1-1) tot winst. De reeks van Real Valladolid, een schamele zege in de laatste tien officiële duels, baart meer zorgen. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Camp Nou, zaterdagavond vanaf 20.45 uur.

O Barcelona won negen van de laatste tien ontmoetingen met Real Valladolid in LaLiga. Alleen in maart 2014 kwamen de Catalanen niet tot winst: het bezoek aan het Estadio Nuevo José Zorrilla werd met een 1-0 nederlaag afgesloten.

O Real Valladolid won slechts 2 van de laatste 42 uitwedstrijden tegen Barcelona in LaLiga: 6 remises en 34 nederlagen. De laatste overwinning van Pucela in het Camp Nou dateert van november 1997, toen men met 1-2 zegevierde.

O Real Valladolid boekte niet één zege in de laatste vier uitwedstrijden in LaLiga; twee remises en twee nederlagen. Het doelsaldo van het team van Sergio González is niet bijster positief: twee doelpunten voor, acht doelpunten tegen.

O Barcelona was in elk van de laatste twintig thuiswedstrijden in LaLiga (vijftien zeges, vier remises en een nederlaag) goed voor minimaal een doelpunt. De ploeg van Ernesto Valverde kwam tot zestig treffers, oftewel een moyenne van drie treffers per duel.

O Scoren tegen Barcelona is niet voor veel voetballers weggelegd. Sterker nog, geen enkele huidige speler van Real Valladolid scoorde ooit tegen de Catalanen in competitieverband.

O Lionel Messi werkte in zijn loopbaan slechts twee thuiswedstrijden tegen Real Valladolid in LaLiga af. Daarin was de topscorer aller tijden van Barcelona wel bij vier treffers betrokken: twee assists en twee goals.

O Óscar Plano was bij drie van de laatste vier doelpunten van Real Valladolid in LaLiga betrokken: een assist en twee doelpunten.

O Luis Suárez scoorde in het tenue van Barcelona tegen 26 van zijn 27 tegenstanders in LaLiga: 125 treffers in totaal. Alleen Real Valladolid bleef verstoken van een doelpunt.

O Ernesto Valverde verloor in zijn trainersloopbaan zijn eerste vier wedstrijden tegen Real Valladolid in LaLiga. Als we kijken naar zijn laatste vijf ontmoetingen met Pucela op het allerhoogste niveau: vijf overwinningen.

O Sergio González heeft weinig goede herinneringen aan zijn drie voorgaande ontmoetingen met Barcelona in LaLiga als trainer. Hij verloor elke wedstrijd, zag hoe zijn team(s) niet verder dan een schamel doelpunt kwamen en acht tegentreffers om de oren kregen.