Feyenoord neemt afscheid van Peter van den Berg en schuift spelers door

De spelers van Jong Feyenoord zullen de rest van het seizoen meetrainen met het eerste elftal of Feyenoord Onder-19, zo maken de Rotterdammers donderdag bekend via de officiële kanalen. Hoewel het beloftenelftal nog wel gewoon zijn wedstrijden zal blijven spelen in de competitie voor reserveteams, betekent dit wel dat trainer Peter van den Berg nu al vrijgesteld is van zijn werkzaamheden.

Doordat spelers als Wouter Burger, Orkun Kökcü, Lutsharel Geertruida en Jordy Wehrmann al de overstap maakten naar het eerste en Crysensio Summerville, Jari Schuurman en Joël Zwarts werden verhuurd aan de nieuwe partner FC Dordrecht is Feyenoord nu tot dit besluit gekomen. De club vindt wel dat Jong Feyenoord zijn waarde bewezen heeft als opleidingsploeg en plek waar spelers van het eerste minuten konden maken, maar erkent ook dat er de afgelopen tijd wat problemen waren.

“Anderzijds willen we de spelers die permanent nog actief waren binnen Jong Feyenoord de trainingsomstandigheden bieden die zij verdienen. Dat wil zeggen: dagelijks een volledige en volwaardige groep om mee te trainen onder hoge intensiteit. Dat was na de doorstroming van de genoemde spelers van Feyenoord 1 en de verhuurde spelers aan FC Dordrecht niet altijd het geval meer en daarom vonden we het beter om de overgebleven jongens de overstap te laten maken naar Feyenoord Onder-19 dat getraind wordt door Dirk Kuyt en Cor Adriaanse”, licht technisch directeur Martin van Geel toe.

De over een aflopend contract beschikkende trainer Van den Berg heeft de keuze gekregen om zich aan te sluiten bij de jeugdopleiding, of de ruimte en tijd te nemen om een nieuwe uitdaging te zoeken: “Hij heeft voor dat laatste gekozen. Peter verdient een groot compliment voor de wijze waarop hij zijn spelers dit seizoen heeft doorontwikkeld en beter heeft gemaakt. We wensen hem alle succes in de toekomst.” Denny Landzaat, Arnold Scholten en Ulrich van Gobbel zullen de wedstrijden die Jong Feyenoord dit seizoen nog speelt leiden.