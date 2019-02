Grootverdieners van Manchester United gekraakt: ‘Regelrechte schande’

Manchester United verloor dinsdag in de Champions League van Paris Saint-Germain en dreigt te worden uitgeschakeld. De Engelse grootmacht gaf in eigen stadion niet thuis en verloor met 0-2. Oud-speler Paul Ince zag de wedstrijd van zijn voormalig werkgever en was niet te spreken over twee spelers van the Red Devils. Aanvaller Alexis Sánchez en middenvelder Paul Pogba moeten het ontgelden bij de Engelsman.

"De manier waarop Sánchez op dit moment speelt, is een regelrechte schande", liet Ince weten in gesprek met Paddy Power News. "Zijn optredens zijn lachwekkend als je weet hoeveel geld hij verdient. De fans, Ole Gunnar Solskjær en zijn teamgenoten verdienen beter. Er moet snel een beslissing genomen worden over zijn toekomst op Old Trafford, want op deze manier werkt het duidelijk niet. Hij wil de beste zijn, maar is verre van dat. Het lijkt een compleet andere speler dan voorheen", aldus een duidelijk Ince.

Niet alleen Sánchez krijgt ervan langs van de oud-speler van Manchester United. Ook Pogba was na het duel met PSG onderwerp van gesprek. "Pogba heeft zichzelf echt laten kennen", vervolgde Ince. "Hij had de fans eindelijk voor zich gewonnen en dan gedraagt hij zich zo. De eerste gele kaart was uit frustratie, terwijl hij voor zijn tweede overtreding ook direct rood had kunnen krijgen. Andere teams zullen dit hebben genoteerd, zodat ze weten hoe Pogba uit de wedstrijd gehaald kan worden."

Onder leiding van interim-manager Solskjær was Manchester United uitstekend bezig in de Premier League. Inmiddels is de ploeg uit de subtop opgeklommen naar de vierde plek, die aan het einde van de rit recht geeft op Champions League-voetbal. Voor dit seizoen lijkt het avontuur in het miljardenbal te eindigen in de achtste finales. Woensdag 6 maart krijgt de Engelse grootmacht in Parijs de kans een 0-2 achterstand om te buigen en zich alsnog te plaatsen voor de kwartfinales.