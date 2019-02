PSV staat voor vuurproef: op bezoek bij angstgegner sinds 2012/13

SC Heerenveen wacht al sinds 8 december 2018 op een overwinning in de Eredivisie. Na de 1-5 zege bij Willem II hield het team van Jan Olde Riekerink slechts drie punten over aan de laatste zes competitiewedstrijden. PSV herstelde zich daarentegen goed van de 2-1 nederlaag op 2 december bij Feyenoord: vijf zeges en twee remises in de laatste zeven duels, al vonden deze misstappen in de laatste vier ontmoetingen plaats. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Abe Lenstra Stadion, zaterdagavond vanaf 19.45 uur.

O PSV won geen van de laatste zes Eredivisie-duels in Heerenveen en verspeelde sinds het seizoen 2012/13 meer punten in uitwedstrijden tegen sc Heerenveen (zestien; twee remises en vier nederlagen) dan op bezoek bij elk ander Eredivisie-team.

O SC Heerenveen kwam in de laatste elf thuisduels met PSV in de Eredivisie telkens tot scoren, terwijl PSV in de laatste vijf Eredivisie-duels in het Abe Lenstra Stadion in totaal slechts twee goals maakte.

O De Friezen stonden alleen in hun debuutseizoen op het hoogste niveau lager na 21 speelronden (18e in 1990/91) dan dit seizoen (15e).

O SC Heerenveen heeft dit Eredivisie-seizoen minder thuiszeges (een) en -punten (zeven) dan elk ander team en is daarnaast de enige club zonder een clean sheet in eigen huis.

O SC Heerenveen is de ploeg met de meeste tegengoals vanuit voorzetten uit open spel dit Eredivisie-seizoen (10) en ontmoet met PSV de club die het vaakst scoorde op deze manier (12).

O Michel Vlap staat op tien competitiegoals dit seizoen; sinds 2015/16 scoorde maar één Heerenveen-speler meer dan tien keer in een Eredivisie-jaargang (Reza Ghoochannejhad, 19 in 2016/17).

O Luuk de Jong scoorde tien keer in vijftien Eredivisie-duels met sc Heerenveen; in de Eredivisie-geschiedenis scoorde alleen Dirk Kuyt (12 keer) vaker tegen de Friezen.

O PSV liet in de laatste vier uitwedstrijden in de competitie evenveel punten liggen als in de veertien uitduels daarvoor (zeven; twee remises en een nederlaag).

O PSV voerde dit seizoen minder wisselingen door in de basiself dan elk ander team (16) en heeft van alle teams de meeste spelers die minimaal driekwart van alle minuten dit Eredivisie-seizoen maakten (10).