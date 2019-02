‘Ze verdienen twaalf miljoen per jaar, hebben ze nog meer stimulans nodig?’

Napoli wist de groepsfase van de Champions League niet te overleven in een poule met Liverpool en Paris Saint-Germain. Donderdag gaan de Italianen op jacht naar succes in de Europa League, waarin Napoli wordt gezien als een van de grote kanshebbers. I Partenopei zullen echter eerst af moeten zien te rekenen met FC Zürich en voorzitter Aurelio De Laurentiis hoopt als vanzelfsprekend op een goede prestatie van zijn ploeg.

De 69-jarige filmproducent sprak in Zürich met verschillende journalisten over onder meer het vertrek van Marek Hamsík naar China. "Hij vertelde me afgelopen zomer over China", aldus De Laurentiis. "Ik antwoordde dat ik het begreep, maar ook dat er een nieuwe trainer kwam en ik dingen moest uitzoeken." Door de jaren heen klopten verschillende clubs aan voor Hamsik. "Internazionale, AC Milan en Juventus wilden hem allemaal hebben", bevestigde de voorzitter van Napoli.

Trainer Carlo Ancelotti kan zich in ieder geval gaan voorbereiden op een drukke zomer. Hij krijgt de ruimte om op zoek te gaan naar versterkingen. "Toen hij aankwam, kon hij niet alles veranderen. Maar er zullen twee of drie grote veranderingen komen aanstaande zomer." Helaas voor Napoli kon De Laurentiis routinier Hamsík niet behouden voor de club. De Slowaak vertrekt na twaalf seizoenen in Napels naar de Chinese club Dalian Yifang.

De Europa League is toe aan de knock-outfase en Napoli maakt zich op voor een dubbele ontmoeting met FC Zürich. De Laurentiis hoopt dat zijn ploeg ver komt in het toernooi, maar wil geen bonus uitkeren bij een eventuele eindzege. "Hier hebben we jongens die twaalf miljoen euro per jaar verdienen. Hebben ze een verdere stimulans nodig?", vroeg de Italiaan zich hardop af. "Deze competitie is erg belangrijk geworden, dat heeft de UEFA inmiddels ook begrepen."