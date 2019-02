Van der Vaart: ‘Dat is ook reden dat ze niet bovenaan staan in Eredivisie’

Rafael van der Vaart genoot woensdagavond van het treffen tussen zijn voormalige werkgevers Ajax en Real Madrid. In gesprek met de NOS blikt de voormalig middenvelder terug op een spectaculaire avond in de Champions League. Van der Vaart ziet ook het grote verschil ten opzichte van het duel met Heracles Almelo. "Ajax was onherkenbaar, als je het vergelijkt met afgelopen zaterdag. Je vraagt je af hoe dat kan", aldus de 36-jarige analist.

Dat verschil baart Van der Vaart zorgen. "Er is geen middenweg bij Ajax. Dat is ook de reden dat ze niet eerste staan in de competitie. Kijk naar Sergio Ramos. Het maakt niet uit tegen wie je speelt, je moet altijd met dezelfde instelling spelen." De Amsterdammers maakten woensdag wel indruk op Van der Vaart: "Het was een fantastische avond, met een vervelende uitslag. Ze zaten er bovenop, niemand van Real kreeg tijd om een bal aan te nemen."

Ook de oud-speler van Ajax en Real zet zijn vraagtekens bij het optreden van de VAR. "Het is natuurlijk extra zuur, omdat dit de eerste keer is dat de VAR erbij is. En dan wordt er zo'n beslissing genomen. Maar ik kijk nu natuurlijk ook met een gekleurde bril. Het is millimeterwerk. Ik blijf vinden dat je als team een challenge moet kunnen aanvragen als je twijfelt over een situatie. Dan heb je het zelf meer in de hand en is het nog eerlijker, denk ik. Want in dit geval had niemand bij Real een challenge aangevraagd."

De return in Madrid wordt volgens de 109-voudig Oranje-international een lastig karwei. Er wacht Ajax dan ook een belangrijke tweede seizoenshelft. "Er zijn momenten in het seizoen dat het smullen geblazen is bij Ajax. Ze krijgen applaus, maar daarmee win je uiteindelijk niks. Nu lig je waarschijnlijk uit de Champions League, heb je de beker nog, maar je moet eigenlijk kampioen worden. Het publiek wil een kampioenschap. Dat is al vijf jaar geleden. Dat is te lang", vindt Van der Vaart, die met Ajax twee keer landskampioen werd.