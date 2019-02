Hirving Lozano viert zijn jubileum in Eredivisie in illuster gezelschap

Op 12 augustus 2017 maakte Hirving Lozano zijn Eredivisie-debuut voor PSV en de Mexicaan gaf gelijk zijn visitekaartje af met een belangrijke goal in de 3-2 overwinning op AZ. Vandaag de dag, en 29 goals later, staat Lozano op de drempel van zijn vijftigste Eredivisie-duel. Tijdens zijn jubileum zal hij in de voetsporen van een illuster rijtje treden.

Slechts twee buitenlandse spelers wisten volgens de statistieken van Opta in hun eerste vijftig Eredivisie-duels voor PSV vaker het net te vinden dan Lozano in zijn eerste 49 duels deed: Romário en Mateja Kezman. Een andere wereldster ontbreekt in dit lijstje omdat hij nooit tot vijftig duels voor PSV kwam: Ronaldo wist 42 goals te maken in 47 Eredivisie-wedstrijden en had dus met minder duels meer treffers dan Lozano, maar tikte de vijftig optredens nooit aan voor de Eindhovenaren.



SPELER EREDIVISIE-DUELS GOALS Romário 50 48 Mateja Kezman 50 32 Hirving Lozano 49 30 Ralf Edström 50 29 Dries Mertens 50 29

Behalve in een historisch rijtje, scoort Lozano ook goed in een meer recent rijtje. Sinds Lozano zijn eerste Eredivisie-duel was alleen Steven Berghuis betrokken bij meer goals. Van de onderstaande namen heeft de PSV’er wel de minste minuten nodig per goal of assist.



Eredivisie - Sinds debuut van Hirving Lozano

SPELER DUELS GOALS ASSISTS G + A MINUTEN PER G/A Steven Berghuis 52 24 22 46 96.8 Hirving Lozano 49 30 14 44 90.5 Hakim Ziyech 52 21 23 44 104.4 Luuk de Jong 49 32 10 42 94.5 Abdenasser El Khayati 52 20 16 36 127.0 David Neres 50 17 19 36 97.6

Niet alleen maakt Lozano veel doelpunten, de impact van zijn goals voor de regerend landskampioen uit Eindhoven is ook groot. Sinds zijn debuut in de Eredivisie schoot Lozano PSV dertien keer op voorsprong (in dertien verschillende duels). Elf keer ging het hier om de openingstreffer. In deze periode schoot geen andere Eredivisie-speler zijn ploeg zo vaak op voorsprong.



