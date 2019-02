Real Madrid ving meerdere keren bot bij Arsenal: ‘Boek is nu gesloten’

Arsène Wenger sloot zijn hoofdstuk bij Arsenal afgelopen zomer na 22 jaar af. De inmiddels 69-jarige manager kenden grote successen met de Londense club, maar had zomaar een andere wereldberoemde ploeg kunnen trainen. In gesprek met beIN SPORTS laat de Fransman weten dat hij meerdere keren kon vertrekken naar Real Madrid. Iedere keer besloot de oefenmeester de aanbieding van de Koninklijke te weigeren om Arsenal trouw te blijven.

Onder leiding van Wenger werd Arsenal drie keer landskampioen van Engeland en pakte de club verschillende keren de FA Cup en Community Shield. Zijn successen in Londen bleven ook in Madrid dus niet onopgemerkt. "Ik heb Real meerdere keren afgewezen en inmiddels is dat boek voor mij ook gesloten. Als je iedere manager ter wereld vraagt of ze geïnteresseerd zijn in Madrid, zeggen ze allemaal 'ja'. Het is immers de grootste voetbalclub ter wereld", aldus Wenger.

Ook gaat hij in op de redenen om bij Arsenal te blijven. "We zaten midden in een proces. Daarnaast hebben we een nieuw stadion gebouwd en dat moesten we natuurlijk terugbetalen. Ik heb toen aangegeven te blijven en heb nog altijd geen spijt van die beslissing." Inmiddels staat Santiago Solari aan het roer bij Real Madrid. Hij kwam dit seizoen al vroeg in beeld om de ontslagen Julen Lopetegui op te volgen. Onder leiding van Solari krabbelde Real na een zwakke seizoensstart uit het dal.

Wenger droeg het stokje bij Arsenal afgelopen zomer over aan Unai Emery, die momenteel met the Gunners op de vijfde plek in de Premier League. Wenger heeft na zijn vertrek uit het Emirates Stadium nog geen nieuwe club. Eerder werkte Le Professeur in zijn geboorteland Frankrijk bij RC Strasbourg, AS Cannes, AS Nancy-Lorraine en AS Monaco. Voordat Wenger in 1996 neerstreek bij Arsenal, wat hij nog een seizoen actief bij het Japanse Nagoya Grampus.