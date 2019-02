‘Madrileense sterren trekken Amsterdam in na overwinning op Ajax’

Real Madrid won woensdagavond met pijn en moeite op bezoek bij Ajax en daar waren de spelers natuurlijk erg blij mee. Een aantal bekende namen besloot het spelershotel diep in de nacht nog te verlaten om Amsterdam onveilig te maken, zo meldt AT5. Bij het Okura werden Lucas Vázquez, Marco Asensio, Dani Ceballos en aanvoerder Sergio Ramos gefilmd door aanwezige supporters. Het is niet bekend waar het viertal is geweest.

Het lijkt er echter op dat de sterren van Real Madrid door een taxi naar de Amsterdamse binnenstad zijn gebracht. Iets na 5.00 uur keerden de spelers weer terug bij het hotel, waar de Spaanse grootmacht deze week verbleef voor het Champions League-duel met Ajax. Ook de thuiskomst van onder meer Ramos werd door de fans vastgelegd en op Instagram gezet. De aanvoerder probeerde snel naar binnen te gaan, maar zijn roze schoenen vielen nogal op.

Ramos speelde tegen Ajax de hele wedstrijd mee, terwijl Vázquez en Asensio als invaller binnen de lijnen kwamen. Ceballos bleef negentig minuten op de bank in de Johan Cruijff ArenA. Het is te hopen voor trainer Santiago Solari dat zijn spelers het niet al te bont hebben gemaakt. Zondagmiddag moet Real namelijk alweer aan de bak in LaLiga als Girona op bezoek komt in Madrid. Het gat met koploper Barcelona bedraagt nog altijd zes punten en moet worden gedicht door de Madrilenen.