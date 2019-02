Mike van Duinen deed grote liefde ADO Den Haag nog nooit pijn

ADO Den Haag en PEC Zwolle staan vrijdagavond in het Cars Jeans Stadion tegenover elkaar. Mike van Duinen zal waarschijnlijk met gemengde gevoelens naar het duel toeleven; de van een enkelblessure herstelde Hagenaar is groot fan van de ploeg uit zijn geboorteplaats.

Van Duinen speelde 115 van zijn 200 Eredivisie-duels in het shirt van ADO en kwam in die wedstrijden 27 keer tot scoren. Inmiddels draagt de aanvaller het blauw-wit van PEC Zwolle, waar hij de minste minuten per Eredivisie-doelpunt nodig heeft.



Mike van Duinen in de Eredivisie

TEAM WEDSTRIJDEN GOALS MINUTEN PER GOAL PEC Zwolle 21 7 265 ADO Den Haag 115 27 331 Excelsior 51 11 339 Roda JC Kerkrade 13 2 457 Totaal 200 47 329

Drie van de vier keer dat Van Duinen het in de Eredivisie opnam tegen zijn grote liefde, deed de spits dat op bezoek in Den Haag. Vaak tot groot plezier van het thuispubliek, niet in de laatste plaats omdat hij zijn ex-ploeg nog nooit direct pijn deed. Het lukte Van Duinen namelijk nog nooit om een schot op doel te lossen tegen ADO, iets wat hij tegen de 25 andere Eredivisie-ploegen die hij trof wel deed, zo onderzocht Opta.



Minste schoten op doel Mike van Duinen in de Eredivisie

TEGENSTANDER WEDSTRIJDEN MINUTEN SCHOTEN SCHOTEN OP DOEL ADO Den Haag 4 358 9 0 De Graafschap 3 185 6 1 FC Dordrecht 2 180 5 1 FC Emmen 1 90 2 1 Sparta Rotterdam 4 272 3 2

Toch is het niet zo dat ADO vrijdagavond niks te vrezen heeft van Van Duinen. Zo gaf hij op 15 oktober 2017 in dienst van Excelsior een prima pass op Hicham Faik, die vervolgens vlak voor tijd de winnende treffer binnenschoot. Hoe sterk de liefde tussen Van Duinen en ADO echt is, zal wellicht blijken bij een strafschop voor PEC. Van Duinen is namelijk vaste penaltynemer voor de Blauwvingers (drie van de vier raak dit seizoen), of hij komende vrijdag ook aanlegt vanaf elf meter is nog maar de vraag.

Van Duinen viel in de slotfase van de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen geblesseerd uit, maar trainde donderdag weer mee. “Het gaat redelijk goed met Mike”, vertelde trainer Jaap Stam in gesprek met RTV Oost. “Hij is de week goed doorgekomen en de enkel voelt goed aan. In principe kan hij gewoon spelen. Of hij gaat starten? Dat is maar de vraag. Soms kun je zeggen: hij moet ten koste van alles spelen en soms is het beter om even rustig aan te doen.” Mogelijk neemt Stanley Elbers zijn plek in de basiself in.



Vijf Opta-statistieken ADO Den Haag - PEC Zwolle

O ADO Den Haag won de laatste twee Eredivisie-duels met PEC Zwolle, nadat de vijf ontmoetingen daarvoor werden verloren. Nog nooit wonnen de Hagenaars driemaal op rij van PEC in de Eredivisie.

O ADO Den Haag scoorde in elk van de laatste drie thuisduels in de Eredivisie minstens twee keer, de langste dergelijke reeks sinds februari 2015 (toen vijf duels op rij).

O PEC Zwolle schoot dit Eredivisieseizoen na Ajax (169) het vaakst van buiten het strafschopgebied (158 keer), maar scoorde pas drie keer van buiten de zestien, na NAC Breda (0) het minst van de competitie (FC Utrecht en Willem II ook 3).

O Slechts twee verdedigers, Samir Memisevic (178) en Denzel Dumfries (160), wonnen dit Eredivisieseizoen meer persoonlijke duels dan Kingsley Ehizibue (152).

O Abdenasser El Khayati was in drie Eredivisie-duels met PEC Zwolle goed voor twee goals en drie assists; alleen tegen Willem II (4 goals, 2 assists) was hij in de Eredivisie vaker betrokken bij een doelpunt (ook 5 tegen Excelsior).