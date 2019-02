Gareth Bale moet vrezen voor forse schorsing na ‘obsceen gebaar’

Real Madrid dreigt Gareth Bale één tot drie competitiewedstrijden te moeten missen. Vertegenwoordigers van LaLiga hebben de Koninklijke Spaanse Voetbalfederatie (RFEF) gevraagd de aanvaller te schorsen naar aanleiding van een incident in de wedstrijd tegen rivaal Atlético Madrid (1-3 zege). Bale wist in de Madrileense derby voor de derde treffer te zorgen, maar maakte vervolgens een obsceen gebaar richting de supporters van los Colchoneros.

Bale kwam op bezoek bij Atlético als invaller binnen de lijnen en maakte zijn honderdste treffer in dienst van Real. Vervolgens liet hij zich gaan ten opzichte van de thuisfans door een zogenaamde corte de manga uit te voeren. Het gebaar, waarbij iemand zijn vuist voor zijn gezicht balt en vervolgens met de andere hand op de bovenarm slaat, geldt in Spanje als vergelijkbaar met het opsteken van de middelvinger en LaLiga is daar als vanzelfsprekend niet van gediend. De organisator van de Spaanse competitie is bezig dergelijke gebaren te weren uit het voetbal en zodoende moet Bale mogelijk op de blaren zitten. Momenteel buigt de tuchtcommissie zich over de zaak.

De zaak komt op een pikant moment omdat beide partijen al een tijdje met elkaar in de clinch liggen wat de VAR betreft. La Liga-voorzitter Javier Tebas en Florentino Pérez, de president van Real Madrid zitten op dat gebied zeker niet op een lijn. De arbiter van dienst heeft het voorval tijdens de wedstrijd niet gesignaleerd en ook niet op het wedstrijdformulier gemeld. Het is nu aan de RFEF om te bekijken welke straf passend is in deze situatie.

De 29-jarige Bale is alweer bezig aan zijn zesde seizoen bij Real Madrid. De buitenspeler kwam in 2013 over van Tottenham Hotspur en pakte met de Koninklijke tot op heden twaalf prijzen, waaronder vier keer de Champions League. De Welshman begon zijn loopbaan bij Southampton en heeft op dit moment een contract tot de zomer van 2022 in Santiago Bernabéu. Tegen Ajax haalde trainer Santiago Solari de linkspoot na een uur spelen naar de kant.