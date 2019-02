Kasper Dolberg erkent: ‘We wilden dat hij een gele kaart kreeg’

Sergio Ramos kreeg woensdagavond op bezoek bij Ajax een gele kaart en mist daardoor de return in Santiago Bernabéu. Na afloop van het heenduel in de Champions League werden door verschillende media vraagtekens gezet bij de gele prent van de centrale verdediger. Ajacied Kasper Dolberg liet voor de camera's van TV3 Sport weten dat het zijn taak was de Spaans international een gele kaart te bezorgen.

Dolberg moest in de Johan Cruijff ArenA genoegen nemen met een plekje op de bank. Dusan Tadic werd door trainer Erik ten Hag in de spits geposteerd, dus ook Klaas-Jan Huntelaar begon niet in de basis. Wel had de routinier een rol bij het plan ten opzichte van Ramos. "Klaas-Jan kwam naar me toe en zei me dat ik dicht bij Ramos in de buurt moest blijven, zodat de kans op een overtreding en gele kaart groter zou zijn", aldus invaller Dolberg.

De 21-jarige spits kwam zo'n twintig minuten voor tijd in het veld voor Lasse Schöne. In de slotfase kreeg Ramos de gele kaart na een overtreding op Dolberg en liet de Deense aanvaller na oog in oog met doelman Thibaut Courtois voor de gelijkmaker te zorgen. Ramos moet de return in Madrid aan zich voorbij laten gaan, maar het is de vraag of hij daar echt mee zit. Na afloop liet de Spanjaard weten bewust een gele kaart te hebben gepakt om problemen in de eventuele kwartfinales te voorkomen.

Ajax moet dinsdag 5 maart een 1-2 nederlaag weg zien te poetsen in de hoofdstad van Spanje en hoeft dus geen rekening te houden met Ramos. De centrale verdediger liet in de groepsfase ook al twee wedstrijden aan zich voorbijgaan. Alle wedstrijden, die Ramos wel meespeelde, werden door Real Madrid gewonnen. Opvallend is het feit dat Ramos twee keer ontbrak tegen CSKA Moskou. Beide duels stapten de Russen als winnaar van het veld af. In Moskou werd het 1-0, terwijl CSKA in Madrid met 0-3 wist te winnen.