‘Hij speelde dankzij mij bij Inter en Barça, maar ik ben zijn vriend niet meer’

Mauro Icardi is hard op weg zichzelf onmogelijk te maken bij Internazionale. De Argentijnse aanvaller groeit dit seizoen in het Giuseppe Meazza uit tot een probleemkind en werd deze week door zijn club hard aangepakt. Icardi is niet langer aanvoerder van de Italiaanse topclub en zit niet bij de wedstrijdselectie voor het Europa League-duel met Rapid Wien. Zijn voormalig zaakwaarnemer Ablan Moreno zag het allemaal aankomen. "Mauro is veranderd", liet Moreno weten aan Calciomercato .

Icardi schiet al jaren met scherp in het shirt van Internazionale en werd gelinkt aan verschillende Europese topclubs. Zijn huidige werkgever liet hem tot op heden niet vertrekken uit Milaan en dat komt de relatie tussen club en speler niet ten goede. "Zijn manier van denken over dingen is veranderd", aldus Moreno over zijn voormalig pupil. "Dat is voor mij als buitenstaander direct duidelijk. Eerlijk gezegd had ik dit allemaal al verwacht en het lijkt me dat het ergste nog moet gaan komen. Zijn loopbaan wordt op dit moment niet goed begeleid."

Internazionale greep deze week al in door de aanvoerdersband af te nemen van Icardi. "Inter heeft op een logische manier gehandeld. Als je ziet hoe Icardi zich opstelt, is dit de juiste beslissing. Piero Ausilio (sportief directeur, red.) is een professional en handelt de zaken op een serieuze manier af. Daarom heeft hij besloten dat Icardi niet langer aanvoerder is van het eerste elftal. Dit soort dingen gebeurden niet toen ik zaakwaarnemer van Icardi was. We handelden alles professioneel af."

Nu hoeft Icardi niet meer bij Moreno aan te kloppen. "Ik ben zijn vriend niet meer. Hij heeft me laten merken wat ik voor hem betekende toen zijn vrouw Wanda in zijn leven kwam. Deze beslissing heeft zeker invloed gehad op zijn loopbaan. Ik ben degene, die ervoor heeft gezorgd dat hij Barcelona en Inter heeft gespeeld." Zelf liet Icardi op Instagram van zich horen na het nieuws over zijn aanvoerderschap en afwezigheid tegen Rapid Wien. De Argentijnse aanvaller liet weten medische hulp te krijgen vanwege een enkelblessure. Icardi heeft bij Inter een contract tot de zomer van 2021.