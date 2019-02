Ibrahimovic: ‘Ik zeg alleen dat het geen uitdaging is om naar Juventus te gaan’

De meest spraakmakende transfer van afgelopen zomer was zonder twijfel die van Cristiano Ronaldo, die Real Madrid verruilde voor Juventus. De aanvaller van Los Angeles Galaxy speelde tussen 2004 en 2006 bij de Italiaanse topclub en werd door DAZN gevraagd naar de overstap van Ronaldo. "Het is geen uitdaging om naar een van de beste clubs ter wereld te vertrekken", reageerde de inmiddels 37-jarige spits.

"Je hoort me niet dat dat ik het geen mooie transfer vind", voegde Ibrahimovic daar snel aan toe. "Ik zeg alleen dat het geen uitdaging is om naar Juventus te gaan. Dat is nou eenmaal al een van de beste clubs ter wereld. Het ligt er ook aan wat je verstaat onder een uitdaging. Voor mij betekent dat naar een club vertrekken, om die ploeg vervolgens naar grote hoogte te brengen. Dat is een uitdaging. Natuurlijk is zijn entree in het Italiaanse voetbal geweldig. Het maakt mijn tweede huis de Serie A alleen maar groter."

Ibrahimovic droeg in Italië ook de shirts van Internazionale en AC Milan. Daarnaast was de Zweed actief bij onder meer Barcelona, Paris Saint-Germain en Manchester United. Hij hoopt dat een van die clubs de Champions League wint. "Helaas is Inter uitgeschakeld en wist Milan zich niet te kwalificeren. Er is geen team, dat beter is dan de rest en ik zie geen echte favoriet. Misschien kan een van mijn oude teams winnen. Dat zijn er nog vier en ik hoop dat een van hen de eindzege zal pakken. Het ligt dit seizoen nog helemaal open", sloot Ibra af.