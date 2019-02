‘Ik zal eerst met Max praten en eventueel daarna pas met andere clubs’

Adam Maher staat open voor een nieuw contract bij AZ. De 25-jarige middenvelder heeft zijn loopbaan in Alkmaar nieuw leven weten in te blazen en met een aflopende verbintenis neemt de belangstelling in zijn diensten logischerwijs toe. Het is niet ondenkbaar dat Maher ook volgend seizoen het shirt van AZ draagt, zo laat hij doorschemeren in gesprek met De Telegraaf.

“Ik ben door AZ opgeleid, heb een nieuwe kans gekregen en gegrepen, dus deze club heeft mijn prioriteit. Ik zal eerst met Max praten en eventueel daarna pas met andere clubs, waarbij ik ook de optie buitenland openhoud”, aldus Maher, die na een mislukte periode bij PSV via Osmanlispor en FC Twente terugkeerde bij AZ. “Ik speel, heb plezier in het voetbal, Max en ik hebben een heel goede band en ook al kan ik niet in de toekomst kijken: er is een heel grote kans dat ik blijf, want ik voel me goed.”

Dat Maher afgelopen zomer terugkeerde bij AZ, was voor hem en kleine verrassing. Mede door zijn geode band met trainer John van den Brom tekende hij weer in Alkmaar. “Eigenlijk sloot ik afgelopen zomer alleen bij AZ aan om te kunnen trainen en mijn conditie op peil te houden. Het was helemaal niet om een contract te verdienen, maar uiteindelijk voelde het zo goed dat we alsnog besloten met elkaar in zee te gaan. De trainer heeft daar een heel belangrijke rol in gespeeld.”

AZ verkocht Maher in 2013 voor circa acht miljoen euro aan PSV. In Eindhoven kwam hij nauwelijks aan de bak en kon hij niet aan de hoge verwachtingen voldoen. Bij AZ voelt hij zich beter op zijn plek. “Ik ken AZ door en door, de club kent mij ook en met de supporters heb ik een heel goede band. Vanaf de jeugd tot en met het eerste heb ik hier mooie jaren gehad én in 2013 hebben we de KNVB Beker gepakt. Daarna ben ik effe vijf jaar weggeweest.”