Jörgensen: ‘Het mag duidelijk zijn dat ik niet op de bank wil zitten’

Nicolai Jörgensen moest het in de laatste drie wedstrijden van Feyenoord stellen met een plaats op de reservebank. Trainer Giovanni van Bronckhorst gaf de voorkeur aan Robin van Persie in de spits, terwijl Jens Toornstra als aanvallende middenvelder speelde. In gesprek met het Algemeen Dagblad benadrukt de Deense spits dat hij niet op de reservebank wil zitten bij de Rotterdammers.

Jörgennse zag het niet aankomen dat hij na de winterstop genoegen moest nemen met een reserverol. “Ik kwam terug van een blessure in december. Ik speelde in 2019 tegen PEC en de kwartfinale in de beker tegen Fortuna Sittard. De laatste wedstrijd ging beter dan die partij in Zwolle. En toen nam de trainer een besluit voor de wedstrijd tegen Ajax”, zo doelt de spits op het besluit van Van Bronckhorst om tegen Ajax (6-2 zege) met Van Persie in de punt van de aanval te starten. De Deen beaamt dat Feyenoord uitermate goed voor de dag kwam tegen de aartsrivaal.

“Ik moet vechten om terug te keren. Ik voel me fitter. En mijn invalbeurt tegen De Graafschap was goed, volgens mij. Ik had moeten scoren, maar dat is niet het belangrijkste. Ik stond waar ik moet staan als spits”, gaat Jörgensen verder. Hij benadrukt dat de trainer de beslissingen neemt. “Hij weet dat ik wil spelen en dat ik niet blij ben als dat niet het geval is. Ik doe mijn best als ik mag invallen en ik geef alles voor het elftal. Maar het mag duidelijk zijn dat ik niet op de bank wil zitten.”

Newcastle United wilde Jörgensen een jaar geleden naar de Premier League halen, maar Feyenoord weigerde een riant aanbod voor de spits. Nu moet de Deen het is De Kuip stellen met een reserverol. “Natuurlijk ben je boos. Maar je moet het ook gewoon accepteren. Ik moet hard werken, ik zal er niet om gaan zitten huilen of dagelijks op de deur van de trainer kloppen. Ik wil het laten zien op het trainingsveld. Ik heb de laatste weken echt keihard getraind. Hopelijk krijg ik snel mijn kans weer.”