Van de Beek wijst achilleshiel Ajax aan: ‘Dat is het verschil, denk ik’

Donny van de Beek baalt stevig van de nederlaag tegen Real Madrid. Ajax kreeg woensdag in de achtste finales van de Champions League de meeste kansen, maar wist alleen via Hakim Ziyech te scoren. De bezoekers uit Spanje hadden slechts een paar kansen nodig om tot twee goals te komen en de overwinning over de streep te trekken. Karim Benzema en Marco Asensio bezorgden de Koninklijke een 1-2 overwinning en een goede uitgangspositie voor de return over drie weken.

“Het verschil is dat zij er maar een paar nodig hebben en wij te veel kansen nodig hebben. Dat is het verschil, denk ik", zo legt Van de Beek de vinger op de zere plek bij Ajax in gesprek met Veronica. "Tegen zo'n tegenstander moeten die ballen er in. Als dat niet gebeurt, weet je dat ze aan de andere kant wel kunnen vallen en dat gebeurde.”

De Oranje-international was tevreden over zijn eigen spel. "Iedereen heeft goed gespeeld. Maar het is wel zuur, want zij winnen wel met 1-2", aldus Van de Beek, wiens directe tegenstander vlak voor tijd scoorde. "Bij de 1-2 kwam Asensio achter mij langs. Voor mijn gevoel stond ik wel goed opgesteld aan de binnenkant. Maar hij gaf hem strak. Ik moet het nog terug kijken."

"Ik vond hem minder opvallend", zei Dick Advocaat in de studio. "Hetzelfde geldt voor De Jong, het betekent niet dat je slecht speelt. Het elftal stond goed en iedereen speelde vanuit z'n functie. Daardoor speelde de ploeg zo goed." De return in het Santiago Bernabèu volgt op dinsdag 5 maart.