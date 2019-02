Mazraoui: ‘Niet vergeten dat we tegen Real Madrid hebben gespeeld’

Noussair Mazraoui houdt gemengde gevoelens over aan de met 1-2 verloren thuiswedstrijd tegen Real Madrid. In de achtste finales van de Champions League maakte Ajax een uitstekende indruk en kreeg het voldoende kansen om te scoren. De ploeg van trainer Erik ten Hag had echter te veel kansen nodig, daar waar de Spaanse grootmacht aan een kleiner aantal kansen genoeg had om de overwinning over de streep te trekken. Mazraoui beseft dat het een loodzware opgave wordt om de kwartfinales van het toernooi te bereiken met een kleine nederlaag op zak.

“De instelling was top, van iedereen”, zei de rechtsback na afloop in gesprek met FOX Sports. “Na wat we de eerste helft hebben laten zien, kan ik complimenten geven aan het hele team, zeker qua bereidheid voor elkaar en de strijd die we hebben geleverd. We verliezen met 1-2 en weten dat we uit minimaal twee keer moeten scoren om door te gaan. Uit is dat nog lastiger dan thuis, want hier in het stadion stond het publiek achter ons. Dat was echt geweldig, het gaf een boost aan ons. Dat kon iedereen zien. Ik ben teleurgesteld dat we niet met 1-1 van het veld stappen.”

Real Madric kwam na rust op een 0-1 voorsprong via Karim Benzema, waarna Hakim Ziyech even later voor de gelijkmaker tekende. Invaller Marco Asensio schoot vlak voor tijd de winnende tegen de touwen namens de bezoekers. “We hebben het voetballend goed gedaan”, benadrukt Mazraoui. “We hebben kansen gecreëerd tegen Real Madrid. Mensen moeten niet vergeten dat we tegen Real Madrid hebben gespeeld. Op momenten domineerden we gewoon, we grepen ze bij de keel en lieten niet meer los. We speelden met veel druk. Alles was goed, alleen de uitslag was minder goed.”

Ajax leek in de eerste helft op voorsprong te komen via Nicolás Tagliafico. Op basis van videobeelden besloot scheidsrechter Damir Skomina de goal van de Argentijn af te keuren. Mazraoui baalde daar stevig van. “Dat was mentaal wel even een tik. Je bent hard aan het strijden en komt eindelijk met 1-0 voor. En dan wordt de goal afgekeurd omdat Dusan Tadic voor de keeper stond. Dan zoek je naar iets.”

Mazraoui besloot positief: “De laatste weken hoorde je dat we uit vorm zijn en Real Madrid juist in vorm zou zijn, en dat we geen kans hadden. Vandaag laten we het tegenovergestelde zien, dat zegt wel iets over het team. Ik weet niet of je kan zeggen of vorm wel of niet bestaat. Als we zondag deze stijgende lijn kunnen doorzetten dan kom je in die flow van de eerste seizoenshelft”, aldus Mazraoui, die beaamt dat wedstrijden in de Champions League voor extra motivatie zorgen. “De Eredivisie of Champions League is toch wel anders, dat merk je aan alles. Nu proberen om hetzelfde op te brengen in de Eredivisie."