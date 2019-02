‘Tachtig miljoen? Ik denk niet dat Ajax hem voor minder laat gaan’

Matthijs de Ligt maakte woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA een uitstekende indruk op Dick Advocaat in het duel met Real Madrid (1-2). De huidige trainer van FC Utrecht noemt de negentienjarige aanvoerder van Ajax bij Veronica een van de beste centrumverdedigers van Europa. Advocaat verwacht dat de Oranje-international bezig is aan zijn laatste seizoen bij Ajax en daarna voor een gigantisch bedrag vertrekt naar een Europese topclub.

De Ligt werd woensdag de jongste aanvoerder ooit in de knock-outfase van de Champions League. Hij verdrong Cesc Fàbregas uit de geschiedenisboeken. De Spanjaard droeg in het seizoen 2008/09 op 21-jarige leeftijd de aanvoerdersband bij Arsenal in het miljardenbal. "Wat moet die kosten? Het is een van de besten van Europa, op zijn leeftijd al. Hij is zo volwassen", aldus Advocaat,. "Tachtig miljoen? Ik denk niet dat Ajax hem voor minder laat gaan. Deze jongen kan overal terecht. Ik denk dat Spanje en Italië goed bij hem passen.”

Bij FOX Sports liet Leo Driessen weten dat hij De Ligt graag zou zie spelen op Anfield. “Er werd vandaag ook gezegd, en dat zou ik wel mooi vinden, dat hij een transfer naar Liverpool moet maken. Dan speelt hij een paar jaar met Virgil van Dijk samen. Dan heeft het Nederlands elftal er ook wat aan. Dan heb je een ingespeeld duo achterin”, aldus de voetbalcommentator, die te horen kreeg dat een afvaardiging van Juventus opnieuw op de tribune zat voor De Ligt. “Hij moet nooit naar Italië gaan, daar gaat hij er voetballend alleen maar op achteruit.”