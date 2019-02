Santiago Solari: ‘Ajax deed dat vaak op het randje van de regels’

Real Madrid boekte woensdagavond een zwaarbevochten overwinning in het eerste Champions League-duel met Ajax. Het team van trainer Santiago Solari verliet de Johan Cruijff ArenA met een 1-2 zege. De energie waarmee Ajax ten strijde trok, kwam voor enkele spelers van Real Madrid zichtbaar als een verrassing. “Ze hadden al hun energie voor deze wedstrijd bewaard”, verzekerde Solari na afloop over het spel van Ajax. “Ze haalden ons uit de wedstrijd, door hoog druk te zetten en agressief te spelen.”

“Maar we slaagden erin om te voetballen en kansen te creëeren toen het meer een wedstrijd werd en de druk van Ajax minder werd.” Karim Benzema was een van de spelers die na afloop vraagtekens zette bij de instelling van Real in de openingsfase. “Het was niet zo dat we geen energie hadden”, vervolgde de oefenmeester van de Koninklijke. “We werden alleen op onze eigen helft teruggedrongen en de bal werd ons afgenomen. Dat gebeurde vaak op het randje van de regels.”

Real Madrid kan in de return op de zege in Amsterdam leunen. “We moeten de return op dezelfde manier en met dezelfde professionaliteit benaderen”, benadrukte de trainer. “Dat is hoe je je op Champions League-duels moet voorbereiden.” Solari was blij met de reactie van zijn team. “We wisten hoe we moesten spelen op het moment dat de wedstrijd erom vroeg: hard werken, lijden en toeslaan wanneer daar gelegenheid voor was. Dat tekent onze kracht.” Over de ingreep van de VAR wilde Solari weinig kwijt. “Wij hebben als trainer geen monitor. We vertrouwen op datgene wat de scheidsrechter zegt.”

Een journalist gaf aan dat Ajax qua veldspel ogenschijnlijk superieur was geweest, ondanks de eindstand. “Dat is jouw mening”, repliceerde de Argentijn. “We hebben heel veel dingen goed gedaan om dit resultaat hier neer te zetten. We wisten wat we hier moesten doen en daar bleven we in geloven. Ajax heeft met heel veel energie gespeeld, met goed voetbal en op het scherpst van de snede. Ze hebben ons verplicht om tot het uiterste te gaan om te winnen."

Solari was blij met de inzet van zijn spelers. “Vinicius Junior? Vinicius en de rest van de spelers moesten dingen doen die ze niet gewend zijn. Ik ben vooral blij vanwege de goal van Asensio en hoe hij heeft gespeeld. Dat is de manier om minuten te krijgen en maken. Het is zijn derde wedstrijd sinds zijn terugkeer en hij deed alles wat hij moest doen. Dat geldt voor iedereen. Als niet iedereen tot het uiterste was gegaan, hadden we hier niet gewonnen.”