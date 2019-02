Dusan Tadic vol ongeloof: ‘Ik kan mezelf toch niet van het veld toveren’

Nicolás Tagliafico kopte Ajax woensdagavond in de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid (1-2) na ruim een half uur op voorsprong. Door zijn goal ging een streep na ingrijpen van de VAR. Arbiter Damir Skomina oordeelde na het bekijken van de beelden dat doelman Thibaut Courtois werd gehinderd door Dusan Tadic, die in buitenspelpositie stond. Een hard gelag voor Ajax, dat zodoende genoegen moest nemen met een doelpuntloze ruststand.

Tadic heeft weinig begrip voor de beslissing. “Ik zou hinderlijk buitenspel hebben gestaan en Courtois hebben gehinderd. Maar ik kan mezelf toch niet van het veld toveren”, vertelde de aanvaller van Ajax in gesprek met De Telegraaf. “Volgens mij is het gewoon een doelpunt.” De UEFA legde op Twitter uit waarom het doelpunt van Tagliafico was afgekeurd. “De scheidsrechter zag op de beelden dat Tagliafico's ploeggenoot Dusan Tadic buitenspel stond en de doelman hinderde, waardoor het voor de keeper onmogelijk was om bij de bal te komen. Die visie werd gedeeld door de VAR en daarom werd het doelpunt terecht afgekeurd en volgde er een vrije trap vanwege buitenspel.”

VAR in the UCL: in the 38th minute of the Ajax v Madrid first leg, Nicolás Tagliafico’s headed goal was ruled out following a VAR review. The referee identified that Tagliafico’s team-mate Dušan Tadic was in an offside position and interfering with the goalkeeper - pic.twitter.com/sPtZFd6YiB — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 13 februari 2019

Het was niet het enige waar Tadic na afloop van baalde. “Jammer is ook dat we in de eerste helft te veel kansen onbenut hebben gelaten. Real Madrid kreeg maar twee goede mogelijkheden, maar scoorde wel tweemaal. Dat was het verschil.” Real Madrid profiteerde van de VAR-beslissing door in de 59e minuut op voorsprong te komen via Karim Benzema. Hakim Ziyech maakte een kwartier voor tijd weliswaar de gelijkmaker, maar Marco Asensio bezorgde Real in de 87e minuut de overwinning.

“Ik snap dat mensen niet begrijpen dat we tegen Real zo goed spelen en het tegen Feyenoord en Heracles Almelo hebben laten liggen”, erkende Tadic. “Dat mag ook niet, al is voetballen in deze ambiance wel heerlijk.” Voor de Serviër was een rol als beweeglijke aanvalsleider weggelegd. Hij genoot van zijn rol en zag hoe David Neres op de flanken een goede wedstrijd speelde. “Hij is een geweldige speler. Ja, zo zouden we ook vaker in de competitie kunnen spelen.”