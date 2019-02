Hakim Ziyech erkent: ‘Dat mag eigenlijk niet en dat hoort niet zo’

De teleurstelling was groot bij Hakim Ziyech na de 1-2 nederlaag tegen Real Madrid in de achtste finale van de Champions League. De spelmaker van Ajax nam de gelijkmaker voor zijn rekening, maar een laat doelpunt van Marco Asensio liet het duel alsnog in het voordeel van het team van Santiago Solari eindigen. “We mogen trots zijn op de ploeg, hoe wel als team voor elkaar gevochten hebben”, vertelde de Marokkaans international aan de NOS.

“Het is teleurstellend dat je het in de laatste minuten nog weggeeft." Ziyech vierde zijn doelpunt met het publiek. "Ik zag de vader van een mijn beste vrienden. Daar ging ik naartoe." Ook Ziyech erkende dat het verschil met de wedstrijd van zaterdag tegen Heracles Almelo (1-0 verlies) groot was. “Dat hebben we in Europese wedstrijden altijd laten zien.”

“Dan komt toch een ander soort motivatie boven, hoe gek het ook klinkt. Dat mag eigenlijk niet en dat hoort niet zo, maar dan ben je extra gebrand.” Het goede spel moet Ajax moed geven voor de return in Madrid, oordeelt Ziyech. “Als we met dezelfde instelling en lef spelen, hoeven we niet bang te zijn voor het Santiago Bernabéu. Ik denk dat je niet kansloos bent daar als je hetzelfde kunt brengen. Ik ben trots op de ploeg, ik denk iedereen wel. Maar uiteindelijk wil je ook winnen en dan is dit teleurstellend.”

Ziyech hield uiteindelijk een dubbel gevoel over aan de 1-2 nederlaag. “Ik denk dat we trots mogen zijn op hoe we gespeeld hebben, maar ik ben teleurgesteld over de uitslag”, gaf hij bij Ziggo Sport te kennen. “In de eerste helft hadden ze alleen wat schoten van afstand en in de tweede helft eigenlijk ook, op die twee kansen na. Dan straffen ze het ook gelijk af. Dan zie je hoe efficiënt ze zijn.”