Erik ten Hag: ‘Dat is het enige verwijt dat Ajax zichzelf kan maken’

Erik ten Hag hield een dubbel gevoel over aan het eerste Champions League-duel tussen Ajax en Real Madrid. De ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA leek in een gelijkspel te eindigen, maar vlak voor tijd nam Marco Asensio de winnende treffer voor zijn rekening: 1-2. De coach van Ajax weet dat de Amsterdammers over enkele weken een krachttoer zullen moeten leveren om in het Santiago Bernabéu de tweestrijd naar hun hand te zetten.

“Aan de ene kant ben ik super teleurgesteld, dat lijkt me duidelijk. Aan de andere kant ben ik ook trots. We hebben in alle opzichten een geweldige prestatie geleverd”, vertelde Ten Hag na afloop in gesprek met Veronica. De coach van Ajax zag ‘een geweldige wedstrijd’.

“Alleen hebben we onszelf niet beloond. Dat is heel jammer. We domineerden, dwongen veel kansen af, maar scoorden te weinig. Dat is het enige verwijt dat we onszelf kunnen maken.” Ajax leek op 1-0 te komen, maar op aanraden van de VAR werd het doelpunt afgekeurd. “Waarom die werd afgekeurd? Ik hoorde meerdere redenen, buitenspel, hinderen doelman. Maar ik heb het niet gezien”, antwoordde de oefenmeester. “Ik weet het niet. Ik heb de beelden gezien, maar ik zie niet dat de keeper onreglementair wordt aangevallen.”

Het ontbrak Ajax aan wat geluk, oordeelde Ten Hag. “We zaten goed in de wedstrijd, terwijl we tegen Real Madrid speelden. Maar we hebben het op effectiviteit laten liggen. Bij die tweede goal van Madrid maken wij eigenlijk zelf een fout. Dat is doodzonde. Zo'n fout is heel bepalend, kleine foutjes worden op dit niveau bestraft.” Ten Hag ging nog kort in op de speelwijze. "We wilden ze onder hoge druk zetten en daar hadden Hakim Ziyech en Dusan Tadic een belangrijke rol in. Lasse Schöne heeft daarbij ook een goede rol vervuld, want we wilden ze niet van kant laten wisselen via Toni Kroos. Dat is goed gelukt."