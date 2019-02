Twee onvoldoendes bij Ajax na nederlaag tegen Real Madrid

Ajax leed woensdagavond een teleurstellende 1-2 nederlaag tegen Real Madrid in de eerste ontmoeting in de achtste finale van de Champions League. De Amsterdammers maakten voor rust grote indruk, maar in de tweede helft trokken de bezoekers de wedstrijd naar zich toe. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van beide clubs met een rapportcijfer.



Cijfers Ajax

André Onana: 7

Onana herpakte zich aanvankelijk uitstekend van zijn dramatische optreden tegen Heracles Almelo in de Eredivisie. De doelman was vrijwel de gehele wedstrijd een baken van rust onder de lat, leverde goede reddingen op inzetten van Vinícius Júnior en Karim Benzema. Bij de rol van Onana bij de 1-2 kunnen wel vraagtekens worden gezet.

Noussair Mazraoui: 6,5

Dat Mazraoui zich liet aftroeven bij de 0-1, was bijzonder zuur. Tot dat moment was hij een van de betere Ajacieden: de messcherpe rechtsback zorgde constant voor beroering, maakte Real Madrid het leven zuur met zijn balveroveringen en had Vinícius Júnior voor rust nog in de broekzak zitten.

Matthijs de Ligt: 7,5

De Ligt werd met zijn negentien jaar de jongste aanvoerder ooit met een basisplek in de knock-outfase van de Champions League; hij loste Cesc Fàbregas (21 in 2009) af. Met zijn fysieke kracht speelde hij een grote rol bij de afgekeurde 1-0 en verder oogde De Ligt achterin betrouwbaar.

Daley Blind: 5

De aanvallende intenties van Blind waren fijn voor de neutrale toeschouwer, maar zijn slordigheid in de passing en zijn verkeerde positiebepalingen leverden Ajax problemen op. Ook het instappen van Blind, toen hij voorafgaand aan de 0-1 samen met Matthijs de Ligt naar Vinícius ging, was geen slimme zet: hij had beter doelpuntenmaker Karim Benzema kunnen dekken. Wat voor Blind pleit, is dat hij veel van zijn duels won.

Nicolás Tagliafico: 8

Dacht zijn vierde doelpunt van het Champions League-seizoen te maken, maar kwam bedrogen uit. Evenwel speelde Tagliafico een goede wedstrijd: hij leverde als altijd zijn bijdrage aan de aanvallen van Ajax, veroverde ballen op beide helften en was steeds ook snel weer terug. Kers op de taart was zijn rol in de voorbereiding op de 1-1.

Lasse Schöne: 7

Sommigen vroegen zich af of Schöne het nog wel zou kunnen belopen tegen Real Madrid, maar op meerdere momenten zat de Deen er goed tussen. Zijn uitstekende corner leidde ook tot het afgekeurde openingsdoelpunt.

Frenkie de Jong: 7,5

Het geldt voor heel Ajax en daarmee ook voor De Jong: met name in de eerste helft blonk hij uit. De middenvelder was voortdurend attent op slippertjes bij Real Madrid, jaagde de boel op en smoorde gevaar in de kiem. Heerste samen met Donny van de Beek op het middenveld. In de tweede helft was zijn inbreng een stuk beperkter.

Donny van de Beek: 8

De onverzettelijke Van de Beek zat kort op zijn tegenstanders en bezorgde Real Madrid daarmee de nodige hoofdbrekens. Hij was bovendien sterk aan de bal en bewees dat tien minuten voor rust, door een enorme kans van Hakim Ziyech in te leiden met een geweldige pass.

Hakim Ziyech: 5

Het werd een wedstrijd van uitersten voor Ziyech. Zijn doelpunt was uitstekend, maar verder speelde Ziyech geen sterke wedstrijd. Hij was met name ongelukkig met zijn passes in de afrondende fase. Ziyech was soms zelfzuchtig op de verkeerde momenten, liet tegenstanders uit zijn rug lopen en had zijn spel vaak simpeler kunnen houden.

David Neres: 8

Neres begint de afgelopen weken steeds op de bank, maar gaf trainer Erik ten Hag te denken met zijn optreden tegen Real Madrid. De Braziliaan stichtte van alle Ajacieden het meeste gevaar en leverde een fantastische assist op Hakim Ziyech.

Dusan Tadic: 8

Tadic speelde een heerlijke eerste helft. Als valse nummer 9 was hij een uitstekend aanspeelpunt en creëerde hij meer kansen dan welke speler dan ook in de eerste helft en was zijn passing uitstekend. Ook zijn conditionele kracht viel op: hoewel Tadic in de tweede helft minder bij het spel betrokken was, bleef hij maar gaan.





Cijfers Real Madrid

Thibaut Courtois: 5

Had een geweldige redding in huis op een schot van Hakim Ziyech, tien minuten voor rust, maar grabbelde bij het afgekeurde doelpunt van Nicolas Tagliafico. Ook kan de vraag gesteld worden of de 1-1 houdbaar was voor de Belg; lage schoten tegenhouden is in ieder geval niet zijn specialiteit.

Dani Carvajal: 4,5

Carvajal was in de Johan Cruijff ArenA van de zwakste schakels aan de kant van de bezoekers, zeker in de eerste helft. De back maakte een hoop fouten in de passing, had het lastig met David Neres en had daardoor veel overtredingen nodig. Maar zijn perfecte voorzet op Marco Asensio, voorafgaand aan de 1-2, was van grote waarde.

Nacho: 5

Ook verdedigingspartner Nacho wist niet om te gaan met de Amsterdamse druk en leverde de bal regelmatig in bij Ajax. Hij kreeg een basisplaats vanwege de absentie van Raphaël Varane, maar wist zijn visitekaartje niet af te geven. Sterker nog: veel supporters zullen sterk verlangen naar de terugkeer van zijn concurrent.

Sergio Ramos: 9

Dat Real Madrid in de eerste helft overeind bleef, viel niet los te zien van het sterke optreden van Sergio Ramos. De verdediger was voor rust de enige speler van de Koninklijke die zijn niveau haalde. Ramos, die zijn zeshonderdste officiële duel voor de club speelde, haalde regelmatig de angel uit aanvallen van Ajax, was rustig aan de bal en koos vaak de veilige en goede oplossing.

Sergio Reguilón: 5,5

Reguilón speelde een wisselvallige wedstrijd. Met indrukwekkende demarrages bracht hij leven in de brouwerij op momenten dat Real Madrid daar behoefte aan had, maar vervolgens schort de communicatie met Vinícius Júnior vaak tekort. Ook Reguilón raakte de bal niet zelden kwijt.

Casemiro: 5

Een cruciale tackle van Casemiro voorkwam dat Hakim Ziyech al in de zesde minuut een grote kans kreeg. Het was echter niet de opmaat voor een grootse wedstrijd van de Braziliaan. Hij werd afgetroefd door Matthijs de Ligt bij de afgekeurde 1-0 en zet verder absoluut niet in het duel.

Toni Kroos: 6

Kroos was misschien wel de meest onzichtbare speler van Real Madrid in de eerste helft. Op het middenveld werd hij samen met Luka Modric overklast door Donny van de Beek en Frenkie de Jong. Maar in het tweede bedrijf stond de Duitser op, samen met Modric. .

Luka Modric: 7,5

Op het middenveld wist Modric zich aanvankelijk geen raad met de scherpe, attente Ajacieden. Maar Modric was een stuk zuiverder in de passing dan veel van zijn ploeggenoten en kon het spel verplaatsen met splijtende ballen. Bij de 0-1 hield de Kroaat de bal uitstekend bij zich; Modric was duidelijk een van de beste spelers aan de kant van de Madrilenen.

Vinícius Júnior: 5,5

Met een heerlijk schot zorgde de Braziliaan voor het eerste gevaar van Real Madrid, in de dertiende minuut. Maar daarna werd hij aan banden gelegd door Noussair Mazraoui, totdat hij de assist leverde bij het doelpunt van Karim Benzema. Het was de eerste kans die Vinícius creëerde in de wedstrijd; groots speelde hij niet.



Gareth Bale: 4,5

Een kopbal en een afstandsschot: dat was de bijdrage van de verrassende basisklant in de eerste helft. Verder was hij onzichtbaar en het was niet verwonderlijk dat de Welshman als eerste speler werd gewisseld door trainer Santiago Solari.

Karim Benzema: 6,5

Met zijn negende doelpunt van het kalenderjaar 2019 zette de opgeleefde spits de wedstrijd naar zijn hand. Een opvallend moment, want verder was Benzema volledig geïsoleerd, zeker in de eerste helft. Maar op het moment dat hij er moest staan, rondde de Fransman fantastisch af.