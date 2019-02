Marc Overmars spreekt zich uit: ‘Luis Suárez mag terugkeren naar Ajax’

Marc Overmars hoopt dat Luis Suárez ooit weer het tenue van Ajax om de schouders draagt. Spaanse media berichtten de voorbije dagen over de zoektocht van Barcelona naar een opvolger voor de afgelopen maand 32 jaar geworden aanvaller, die voorlopig nog tot de zomer van 2021 op de loonlijst van de Catalanen staat. De directeur spelersbeleid van Ajax staat welwillend tegenover een rentree van de Uruguayaan.

“Suárez mag terugkeren naar Ajax”, verzekert Overmars woensdag in gesprek met de Uruguayaanse televisiezender VTV Uruguay. “De deuren van Ajax staan open. Ik hoop dat Barcelona een opvolger vindt”, zei de sportbestuurder al lachend. Ik maak er geen grap over. Als hij daadwerkelijk interesse heeft in een terugkeer naar Ajax, ga ik de volgende dag naar Barcelona om met Luis te praten.”

Ofschoon Suárez inmiddels zijn 32e verjaardag heeft gevierd, denkt Overmars dat de spits nog vele jaren mee kan. “Ik denk dat de mentaliteit van Suárez een van zijn grote kwaliteiten is. Het per se willen winnen, het kunnen en willen maken van doelpunten… En daarin, is Suárez een van de beste voetballers ter wereld.” Ajax maakte medio 2007 een bedrag van minimaal acht miljoen euro over aan FC Groningen en verkocht de spits in januari 2011 voor maximaal 26,5 miljoen euro aan Liverpool. In de zomer van 2014 werd hij naar Barcelona getransfereerd.

Overmars denkt dat Barcelona er goed aan heeft gedaan om Frenkie de Jong aan te trekken. “Het is voor een club als Barcelona belangrijk om voetballers zoals Frenkie de Jong te hebben. Vanwege zijn talent en zijn leeftijd kan hij ‘een Xavi of een Andrés Iniesta’ worden. Barcelona moet zijn eigen spelers opleiden en mengen met andere goede voetballers van buitenaf. De Jong is geen Messi, daar is er maar een van. Frenkie is een teamspeler en past heel goed bij Barcelona. Ik kijk uit naar komend seizoen.”