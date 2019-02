Ten Hag gooit elftal om: ‘Real heeft een extra middenvelder nodig’

Ajax treedt woensdagavond in het eerste duel met Real Madrid in de achtste finales van de Champions League aan met Dusan Tadic in de spits. De Serviër krijgt in de punt van de aanval de voorkeur boven Klaas-Jan Huntelaar en Kasper Dolberg. Trainer Erik ten Hag ziet zowel in balbezit als bij balverlies een belangrijke rol weggelegd voor Tadic.

De oefenmeester gebruikte Tadic in de groepsfase in het uitduel met Bayern München (1-1) ook al als 'valse 9'. "Dusan kan goed vanuit de spits spelen. Hij moet bij balverlies echt als spits spelen; bij balverlies moet hij uit de spits komen en twijfel gaan zaaien. We moeten hem gebruiken als extra middenvelder én als aanspeelpunt, waardoor we door kunnen voetballen. Donny van de Beek en David Neres moeten dan voor de diepgang zorgen", vertelt Tag Hag vooraf voor de camera van Veronica.





Ten Hag denkt dat Ajax Real Madrid in de problemen kan brengen 'door een extra middenvelder te creëren'. "Real Madrid kan op verschillende manieren druk zetten. Ze hebben ook echt een extra middenvelder nodig, maar dan geven ze ook extra ruimte achterin weg en daar moeten we dan van zien te profiteren. Als je echter naar hun opstelling kijkt, dan zie je dat ze veel snelheid hebben voorin, dus dan zou het kunnen dat ze heel laag gaan staan en op de counter gaan spelen. Daarom moeten we ervoor zorgen dat de restverdediging op orde is.”

Ajax kende afgelopen weekeinde tegen Heracles Almelo (1-0 nederlaag) een teleurstellende generale. "Als de bereidheid er nu niet is, dan komt die er nooit meer. Dit is een prachtig affiche: je speelt tegen de winnaar van de laatste drie edities. De spelers weten: alleen als team kun je een resultaat halen, anders lukt het nooit. We weten dat we vandaag 90 minuten lang goed moeten spelen om een resultaat te halen. Anders ben je kansloos„Real is koninklijk, maar we hoeven ze niet koninklijk te behandelen", besluit Ten Hag.