Ajax speelt met 'Bayern-variant; Real Madrid mist sterkhouder

Ajax treedt woensdagavond in de achtste finales van de Champions League tegen Real Madrid aan met Dusan Tadic in de punt van de aanval. De Serviër krijgt de voorkeur boven Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar, die beiden op de reservebank beginnen. Eerder dit toernooi speelde Tadic ook in de uitwedstrijd tegen Bayern München al als ‘valse nummer negen’.

David Neres kan op de linkerflank rekenen op een basisplaats. Verder heeft trainer Erik ten Hag voor de gebruikelijke namen gekozen. Bij Real Madrid ontbreekt Raphaël Varane achterin vanwege ziekte. Het is als gezegd niet de eerste keer dat Ten Hag voorin kiest voor Tadic. In de groepsfase speelde de Serviër in de uitwedstrijd tegen Bayern namelijk ook al centraal, geflankeerd door Hakim Ziyech en David Neres. Ajax werkte toen een uitstekende wedstrijd af in de Allianz Arena en speelde uiteindelijk met 1-1 gelijk.

Op het middenveld kan Ten Hag gewoon beschikken over Frenkie de Jong. De middenvelder was een twijfelgeval, nadat hij afgelopen weekeinde in de competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo (1-0 nederlaag) uitviel met een liesblessure. Noussair Mazraoui ontbrak in het Polman Stadion in de basiself, maar heeft de rechtsbackpositie nu weer overgenomen van Rasmus Kristensen.

Bij Real Madrid is Varane niet van de partij. De Fransman ontbrak dinsdag al op de afsluitende groepstraining vanwege griepverschijnselen en wordt centraal achterin vervangen door Nacho. Verder geeft trainer Santiago Solari Gareth Bale voorin de voorkeur boven Lucas Vázquez, terwijl ook aanvalsleider Karim Benzema fit genoeg is om aan de aftrap te verschijnen in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax hoopt voor het eerst sinds 2003 de kwartfinales van de Champions League te halen, terwijl Real Madrid in vier van de laatste vijf seizoenen de beker pakte. De laatste keer dat de Spaanse topclub de achtste finales niet overleefde, was in 2009/10 toen Olympique Lyon te sterk was.