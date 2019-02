Jürgen Klopp moet rekening houden met schorsing na aanklacht FA

Jürgen Klopp moet rekening houden met een schorsing. Diverse Engelse media melden woensdagavond dat de nationale voetbalbond (FA) de manager van Liverpool namelijk heeft aangeklaagd, vanwege de uitspraken die hij begin deze maand deed na afloop van de competitiewedstrijd tegen West Ham United (1-1).

Klopp suggereerde na het gelijkspel op bezoek bij West Ham dat scheidsrechter Kevin Friend in de tweede helft de thuisploeg bevoordeelde, omdat hij in de eerste helft een buitenspeldoelpunt van Liverpool had goedgekeurd. The Reds kwamen halverwege de eerste helft op voorsprong in Londen, na een doelpunt van Sadio Mané. In de opbouw naar het doelpunt stond James Milner echter duidelijk buitenspel. Dat hoorde Klopp zelf pas ná de wedstrijd, maar hij vermoedde dat arbiter Friend het nieuws in de rust al te horen kreeg.

Vervolgens zou Friend zich schuldig hebben gevoeld en West Ham constant het voordeel van de twijfel hebben gegeven in het tweede bedrijf. "Ik hoorde dat we buitenspel stonden en ik ben er vrij zeker van dat de scheidsrechter dat in de tweede helft ook wist. In situaties waarbij het 50/50 of 60/40 was, kreeg de tegenstander constant de vrije trap mee. Dat maakte het moeilijk voor ons. Ik snap het uit menselijk oogpunt: als ik een grote fout maak in de eerste helft, wil ik die wond niet verergeren. Scheidsrechters zijn mensen en dat begrijp ik, maar tijdens de wedstrijd snapte ik er niets van omdat ik geen idee had dat we buitenspel stonden", vertelde Klopp na afloop voor de tv-camera's.

Die opmerkingen van de Duitse oefenmeester zijn in strijd met de gedragsregels van de FA. Die schrijven namelijk voor dat de arbitrage wel bekritiseerd mag worden, maar dat de integriteit en de objectiviteit niet in twijfel getrokken mag worden. Klopp heeft tot maandag 19.00 uur om te reageren op de aanklacht van de FA.