‘Teleurgestelde’ Mauro Icardi weigert voor Internazionale uit te komen

Mauro Icardi heeft woensdag zijn aanvoerdersband bij Internazionale in moeten leveren. De aanvaller ontbreekt bovendien in de wedstrijdselectie voor het Europa League-duel met Rapid Wien van donderdag, maar dat is volgens trainer Luciano Spalletti op eigen initiatief gebeurd. Icardi wilde namelijk niet mee naar Wenen toen hij hoorde dat hij geen captain meer zou zijn, zo verzekerde de oefenmeester van i Nerazzurri tijdens een persconferentie.

“Morgen staat een zeer belangrijke wedstrijd op het programma”, vertelde Spalletti daags voor de eerste ontmoeting met de nummer acht van de Oostenrijkse Bundesliga. “Daarna zullen we tijd hebben om de positie van Icardi te verduidelijken. Het was een moeilijke en pijnlijke beslissing, maar iedereen stond erachter. Deze beslissing is genomen in het belang van Inter en het team.”

“Zijn afwezigheid? Het is Icardi die niet wil meedoen en zich bij het team wilde voegen”, verzekerde Spalletti. “Hij was in de selectie opgenomen. Hij was teleurgesteld, maar het was ook moeilijk voor ons om deze beslissing te nemen en dit aan hem te verkondigen. Ik zei het al na de wedstrijd tegen Parma. Er was het een en ander gaande en daar moest naar worden gekeken. Deze situatie is daar nu het bewijs van.”

Icardi steggelt al maanden over een nieuw contract met Inter. De 25-jarige aanvaller, die sinds het seizoen 2015/16 aanvoerder was en wordt opgevolgd door doelman Samir Handanovic, ligt nog tot medio 2021 vast in Milaan en is niet tevreden over de voorstellen die hem zijn gedaan. Onlangs liet de Argentijn weten pas te willen luisteren als er ‘een correcte en concrete aanbieding’ gedaan wordt. Naar verluidt ligt ook zijn vrouw en tevens zaakwaarnemer Wanda Nara dwars bij de onderhandelingen.

“We hebben de beslissing op het juiste moment genomen en het gaat om een doordachte beslissing, hoe pijnlijk deze ook is. Er hebben zich situaties voorgedaan die Icardi zelf en het team hebben verstoord. Onze focus moet volledig op het duel van morgen liggen”, besloot Spalletti. Icardi speelt sinds de zomer van 2013 voor Inter, dat hem destijds overnam van Sampdoria.