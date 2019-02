Toptalent dompelt Ierland in rouw en switcht naar Engels elftal

Declan Rice heeft de FIFA verzocht om van voetbalnationaliteit te veranderen. De verdediger annex verdedigende middenvelder van West Ham United speelde vorig jaar drie interlands voor Ierland, maar wil voortaan de nationale ploeg van Engeland vertegenwoordigen. Omdat Rice enkel oefenwedstrijden speelde, mag hij nog uitkomen voor the Three Lions.

De keuze van het talent is een grote klap voor Ierland. Rice, geboren in Londen maar van Ierse komaf, speelde in vier vertegenwoordigende jeugdelftallen van the Boys in Green en maakte in maart 2018 zijn debuut voor de nationale ploeg in de verloren oefenwedstrijd tegen Turkije (1-0). In augustus werd hij door de toenmalige bondscoach Martin O'Neill niet geselecteerd voor een wedstrijd tegen Wales, omdat hij toen al overwoog om te switchen van voetbalnationaliteit nadat hij werd benaderd door de Engelse bond (FA).

In november, nadat Rice opnieuw werd genegeerd door de bondscoach, gaf hij aan 'niet dichter bij een besluit' te zijn gekomen over zijn interlandloopbaan. Een maand later voerde hij een onderhoud met de nieuwe bondscoach Mick McCarthy en diens assistent Robbie Keane. McCarty noemde Rice een potentiële toekomstige aanvoerder van Ierland en stelde zelfs voor om het elftal om het talent van West Ham heen te bouwen. Het charmeoffensief heeft echter niet het gewenste effect gesorteerd.

"Declan heeft me vandaag opgebeld en gezegd dat hij het wil proberen bij Engeland. Veel succes", is het enige wat McCarthy erover kwijt wil in een statement van de Ierse bond. Zelf spreekt Rice in een post op Twitter van een 'extreem moeilijk besluit'. "Eerlijk gezegd had ik nooit gedacht dat ik dit besluit in deze fase van mijn carrière al moest nemen. Ik heb er in de afgelopen weken en maanden over gesproken met de mensen die het meeste voor me betekenen: mijn ouders, mijn familie, mijn vriendin en mijn beste vrienden."

"Ik heb het er ook over gehad met Martin O'Neill, Mick McCarthy, Gareth Southgate en met collega's van wie ik de mening respecteer. Zoals zoveel mensen zie ik mezelf als iemand met een gemengde nationaliteit. Ik ben een trotse Engelsman, die is geboren en getogen in Londen. Maar ik ben even trots op de Ierse achtergrond van mijn familie en op mijn affiniteit met het land", aldus Rice. "Ik respecteer beide landen evenzeer. Het was uiteindelijk een persoonlijk besluit dat ik heb genomen met mijn hart en mijn hoofd. Ik denk dat dit het beste is voor mijn toekomst."