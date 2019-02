‘Gareth Bale tot de laatste minuut twijfelgeval voor wedstrijd tegen Ajax’

Het is onduidelijk of trainer Santiago Solari van Real Madrid woensdagavond een beroep kan doen op Gareth Bale. De buitenspeler liep dinsdag tijdens de afsluitende training voor het duel met Ajax een pijntje op, aldus diverse Spaanse media. 'Tot aan de laatste minuut' zal Bale een twijfelgeval zijn, aldus La Sexta.

Een fitte Bale zou vermoedelijk ook geen basisplek hebben; verwacht wordt dat Lucas Vázquez rechts in de voorhoede wordt opgesteld. De rest van de aanval bestaat naar verwachting uit Karim Benzema en Vinícius Júnior. In totaal heeft Solari 23 spelers meegenomen naar Amsterdam, van wie er 5 buiten de boot vallen en de wedstrijd vanaf de tribunes zullen bekijken.Als Bale niet op tijd hersteld is, wordt hij daar één van.

De inzetbaarheid van Raphaël Varane is ook nog twijfelachtig: de Franse centrumverdediger ontbrak dinsdag op de afsluitende training vanwege griepverschijnselen. Nacho mag zich verheugen op een basisplaats als Varane niet kan meedoen. Solari kan woensdagavond door blessures niet beschikken over Isco en Marcos Llorente. Van Isco wordt echter beweerd dat hij simpelweg niet op de bank wil zitten.

Erik ten Hag, de trainer van Ajax, beschikt over een fitte selectie. Het meespelen van Frenkie de Jong was onzeker, maar de middenvelder kan gewoon in actie komen. In aanloop naar het duel met Heracles liep de Oranje-international op een training een blessure aan de lies op. Hij kon de wedstrijd in Almelo niet uitspelen, maar is tijdig fit voor het duel van woensdag. Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Daley Blind, Nicolás Tagliafico en Donny van de Beek staan op scherp.