‘PSG toonde overwinning bij Manchester United illegaal op Facebook’

Een kleine anderhalf miljoen Paris Saint-Germain-supporters hebben dinsdagavond via de Facebook-pagina van de Franse topclub de winst op Manchester United (0-2) kunnen zien. En dat terwijl dat tegen de regels is, zo berichten diverse Franse media woensdag.

Het Franse mediabedrijf RMC heeft namelijk de exclusieve rechten om wedstrijden uit zowel de Champions League als de Europa League in Frankrijk uit te zenden. Daar betaalde het bedrijf meer dan 350 miljoen euro voor. Nadat er echter problemen waren met de online uitzending van RMC, liet PSG de wedstrijd live zien op het eigen Facebook-kanaal.

Circa 1,4 miljoen supporters konden op deze manier alsnog de verrichten van hun club volgen. Het illegaal tonen van de wedstrijd is opvallend, omdat er de laatste jaren hard wordt opgetreden tegen het zonder rechten tonen van sportevenementen. PSG heeft volgens Le Parisien een akkoord over het uitzenden van wedstrijden op Facebook in Brazilië, maar het duel van dinsdagavond was ook in Frankrijk te zien.

Ajax zendt woensdagavond de thuiswedstrijd tegen Real Madrid eveneens uit via Facebook, zo maakte de club deze week bekend. De Amsterdammers zijn, mede door het in de selectie hebben van David Neres, zeer populair in Brazilië en bieden de wedstrijd op deze manier aan. De uitzending is alleen in het Zuid-Amerikaanse land te bezichtigen.