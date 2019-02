‘We moeten accepteren dat Manchester United gewoon niet goed genoeg is’

Manchester United is nog ver verwijderd van de status van absolute topclub, die het voorheen had. Dat constateert Phil Neville na de verdiende thuisnederlaag tegen Paris Saint-Germain (0-2), in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Champions League.

De oud-verdediger vond de uitslag terecht en was teleurgesteld na het zien van de wedstrijd. "Het was een jammerlijke nederlaag op een mat Old Trafford", vond Neville. "En opnieuw een bevestiging dat United op dit moment een grote achterstand heeft op de absolute topclubs in Europa", constateert Neville, die deel uitmaakte van de fameuze Class of '92.

"Ik denk dat we moeten accepteren dat United gewoon niet goed genoeg is en we ons daarover heen moeten zetten”, zegt Neville tegenover BBC. "Dat gevoel had ik al na de thuisnederlaag tegen Juventus in oktober. De Champions League gaan ze niet meer winnen, dat wisten we eigenlijk al. Nu moet de focus volledig op eindigen in de top vier in de Premier League."

Neville blijft ondanks de nederlaag achter de nieuw tijdelijke trainer, Ole Gunnar Solskjaer, staan. "Dit verlies zou geen invloed moeten hebben op de keuze of hij moet worden aangesteld als vaste coach voor komend seizoen", vindt Neville. "Hij heeft de club weer een heel nieuw aanzien gegeven en zou nog de tijd moeten krijgen te laten zien wat hij kan."